Лантратова помогла перевести участника СВО в пункт постоянной дислокации

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла перевести в пункт постоянной дислокации части участника СВО, у которого в ходе боевых действий погиб брат.

Военнослужащих, у которых в ходе СВО погибли близкие родственники, должны переводить в пункт постоянной дислокации части для дальнейшего прохождения службы, но процесс оформления документов затянулся.

После запроса в Министерство обороны России права военнослужащего были восстановлены, и он был официально возвращен в пункт постоянной дислокации воинской части.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла перевести в пункт постоянной дислокации части участника СВО, у которого в ходе боевых действий погиб брат.

"Ко мне обратилась жительница Сахалинской области , оказавшаяся в тяжелейшей жизненной ситуации. Ее старший сын погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. В то же время ее второй сын, призванный в рамках частичной мобилизации, также находился на передовой", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Федеральный омбудсмен отметила, что, согласно действующим нормам военного ведомства, военнослужащих, у которых в ходе СВО погибли близкие родственники, должны переводить в пункт постоянной дислокации части для дальнейшего прохождения службы. Однако процесс оформления документов затянулся.