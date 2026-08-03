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Лантратова помогла перевести участника СВО в пункт постоянной дислокации - РИА Новости, 03.08.2026
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09:59 03.08.2026

Лантратова помогла перевести участника СВО в пункт постоянной дислокации

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла перевести в пункт постоянной дислокации части участника СВО, у которого в ходе боевых действий погиб брат.
  • Военнослужащих, у которых в ходе СВО погибли близкие родственники, должны переводить в пункт постоянной дислокации части для дальнейшего прохождения службы, но процесс оформления документов затянулся.
  • После запроса в Министерство обороны России права военнослужащего были восстановлены, и он был официально возвращен в пункт постоянной дислокации воинской части.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла перевести в пункт постоянной дислокации части участника СВО, у которого в ходе боевых действий погиб брат.
"Ко мне обратилась жительница Сахалинской области, оказавшаяся в тяжелейшей жизненной ситуации. Ее старший сын погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. В то же время ее второй сын, призванный в рамках частичной мобилизации, также находился на передовой", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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Федеральный омбудсмен отметила, что, согласно действующим нормам военного ведомства, военнослужащих, у которых в ходе СВО погибли близкие родственники, должны переводить в пункт постоянной дислокации части для дальнейшего прохождения службы. Однако процесс оформления документов затянулся.
"Совместно с уполномоченным по правам человека в Сахалинской области Анатолием Крутченко направили запрос в министерство обороны России. Помощь оказана. Права военнослужащего полностью восстановлены - он официально возвращен в пункт постоянной дислокации воинской части", - добавила Лантратова.
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ОбществоРоссияСахалинская областьЯна Лантратова
 
 
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