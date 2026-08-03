Россия может столкнуться с новыми угрозами в техносфере, заявил глава МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с ранее не прогнозировавшимися авариями и катастрофами.
- Главную опасность представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по «эффекту домино», когда локальный сбой может мгновенно распространиться на смежные отрасли.
- Серьезным вызовом остается высокий уровень физического и морального износа основных фондов в стратегических секторах экономики.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в долгосрочной перспективе может столкнуться с ранее не прогнозировавшимися авариями и катастрофами, главную опасность для техносферы могут представлять каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по эффекту домино, заявил глава МЧС России Александр Куренков в интервью информационно-аналитическому изданию "Союзники. ОДКБ".
"Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по "эффекту домино". Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли", - сказал министр.
Он отметил, что подобные чрезвычайные ситуации приобретают межотраслевой характер и быстро выходят за рамки одного объекта или ведомства, достигая уровня регионального или федерального. Это требует задействования органов управления различных уровней и организации комплексного межведомственного взаимодействия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Куренков отметил, что серьезным вызовом в обозримом будущем остается высокий уровень физического и морального износа основных фондов в стратегических секторах экономики, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, магистральные трубопроводы и гидротехнические сооружения.
"В условиях, когда инвестиции в глубокую модернизацию инфраструктуры отстают от реальных темпов технического износа и снижения прочностных характеристик конструкций и оборудования, лавинообразно нарастают риски масштабных техногенных аварий", - подчеркнул глава МЧС.