Рейтинг@Mail.ru
Россия может столкнуться с новыми угрозами в техносфере, заявил глава МЧС - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 03.08.2026 (обновлено: 13:29 03.08.2026)
Россия может столкнуться с новыми угрозами в техносфере, заявил глава МЧС

Глава МЧС Куренков допустил возникновение в России непрогнозируемых катастроф

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МЧС России Александр Куренков
Глава МЧС России Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава МЧС России Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в долгосрочной перспективе Россия может столкнуться с ранее не прогнозировавшимися авариями и катастрофами.
  • Главную опасность представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по «эффекту домино», когда локальный сбой может мгновенно распространиться на смежные отрасли.
  • Серьезным вызовом остается высокий уровень физического и морального износа основных фондов в стратегических секторах экономики.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в долгосрочной перспективе может столкнуться с ранее не прогнозировавшимися авариями и катастрофами, главную опасность для техносферы могут представлять каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по эффекту домино, заявил глава МЧС России Александр Куренков в интервью информационно-аналитическому изданию "Союзники. ОДКБ".
"Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по "эффекту домино". Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли", - сказал министр.
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Глава МЧС заявил об открытости к международному сотрудничеству
24 июля, 11:52
Он отметил, что подобные чрезвычайные ситуации приобретают межотраслевой характер и быстро выходят за рамки одного объекта или ведомства, достигая уровня регионального или федерального. Это требует задействования органов управления различных уровней и организации комплексного межведомственного взаимодействия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Куренков отметил, что серьезным вызовом в обозримом будущем остается высокий уровень физического и морального износа основных фондов в стратегических секторах экономики, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт, магистральные трубопроводы и гидротехнические сооружения.
"В условиях, когда инвестиции в глубокую модернизацию инфраструктуры отстают от реальных темпов технического износа и снижения прочностных характеристик конструкций и оборудования, лавинообразно нарастают риски масштабных техногенных аварий", - подчеркнул глава МЧС.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
МЧС России создаст крупные спасательные центры в Калининграде и Крыму
6 июля, 14:30
 
РоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала