Россия может столкнуться с новыми угрозами в техносфере, заявил глава МЧС

"Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по "эффекту домино". Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли", - сказал министр.

Он отметил, что подобные чрезвычайные ситуации приобретают межотраслевой характер и быстро выходят за рамки одного объекта или ведомства, достигая уровня регионального или федерального. Это требует задействования органов управления различных уровней и организации комплексного межведомственного взаимодействия сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.