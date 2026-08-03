"Участники" Куликовской битвы: где искать, как прикоснуться и добраться

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Говоря об участниках Куликовской битвы, мы в первую очередь вспоминаем имена героев — Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский. Но главным свидетелем тех событий было само Куликово поле. Сегодняшние исследования ученых музея-заповедника "Куликово поле" возвращают нам реальных свидетелей той эпохи — не людей, а природу и ландшафты, которые помнят день сражения. Где они находятся, можно ли к ним прикоснуться и как добраться — в материале РИА Новости.

Исакиевский лес

Исакиевский лес — один из немногих фрагментов огромного Себинского леса, который во времена Куликовской битвы тянулся сплошной полосой от Епифани до Дона. Историки и палеогеографы считают его остатком существовавшего здесь во времена битвы огромного лесного массива, известного в писцовых книгах как Себинский лес. Именно по "Донковской сторонней дороге", укрытой в зарослях этого леса, в начале сентября 1380 года шел Дмитрий Иванович со своим войском к Устьинскому броду для переправы через Дон.

Своей сохранностью лес обязан владельцам — князьям Голицыным, которые бережно относились к насаждениям. Доставшаяся им Арсеньевская роща (так тогда назывался Исакиевский лес) имела площадь около 249 гектаров. Владимир Михайлович Голицын, по образованию ботаник, опубликовал в 1905 году очерк "Флора Епифанского уезда", включив в него 80 видов растений, которые можно встретить в этих лесах.

Сегодня Исакиевский лес имеет площадь 197 гектаров и входит в лесной фонд Тульской области.

Добраться до него можно по проселочной дороге среди полей — подъехать к опушке, припарковаться и углубиться в чащу, чтобы почувствовать атмосферу, в которой скрывались воины более шести веков назад. Ориентир для навигатора — координаты 53.737461, 38.753769. Подробнее о маршруте и о том, что можно на нем встретить, рассказывается в природном путеводителе музея-заповедника "Где искать счастье на Куликовом поле".

Урочище "Татинки"

Всего на Куликовом поле находится 15 памятников природы. Это особо охраняемые участки, где природа представлена естественными лесостепными ландшафтами. Самый крупный из них — урочище "Татинки", занимающий 23 гектара, где сохранилась ковыльная степь с редкими степными растениями.

Предположительно, именно здесь, переправлялись через Дон по Татинским бродам войска Дмитрия Донского. Это место сейчас похоже на ту лесостепь, которую могли видеть участники битвы.

"Современный облик урочища "Татинки" представляет собой такой лесостепной ландшафт, каким он мог быть во времена Дмитрия Донского. Лесостепь сформировалась здесь, в районе Куликова поля более десятка тысячелетий назад. Представители степной флоры нашли здесь — на крутом и мало пригодном для сельского хозяйства высоком склоне Дона прибежище. Поэтому вполне могли быть свидетелями исторических событий. А мы можем увидеть краснокнижные редкие степные виды растений: ковыль перистый, ракитник русский, осока низкая, лен желтый и другие", — сообщила начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника Ольга Бурова.

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По словам научного сотрудника музея-заповедника Ирины Ануфриевой, помимо растений, в урочище обитает и множество редких птиц. Среди них — орел-карлик, осоед, черный коршун, а также речной сверчок. Здесь также можно встретить зеленую пересмешку, ремеза, серых и белых цапель, камышевку-барсучка, луговых и черноголовых чеканов, желтую трясогузку.

Добраться до урочища можно через деревню Татинки. Ориентир для навигатора — координаты 53.669341, 38.729536. От музейного комплекса "Куликово поле" по шоссе путь составит шесть километров, от села Монастырщино — около одного километра. Дорога проходит через мост через реку Дон и поднимается по склону долины.

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Камень Дмитрия Донского

Недалеко от места слияния Дона и Непрядвы, в балке Рыбий Верх, находится мегалит, известный как Камень Дмитрия Донского. Согласно преданию, именно здесь тяжело раненый князь нашел опору после Куликовской битвы. Как рассказали в музее-заповеднике, камень давно стал точкой притяжения для туристов, желающих соприкоснуться с легендой.

Ранее считалось, что мегалит относится к юрскому периоду, однако в ходе дальнейших исследований ученые пересмотрели датировку.

"Сейчас мы склоняемся к тому, что это тоже песчаник "бронирующего" горизонта мелового возраста — как и все мегалиты Куликова поля. Окончательно мы это установим осенью, после дополнительных исследований", — отметил геолог, научный консультант музея-заповедника "Куликово поле" Александр Пелевин.

Как уточнили в музее-заповеднике, добраться до камня самостоятельному туристу пока непросто, однако планируется создание туристической тропы, работы на местности начнутся весной 2027 года.

"Мы видим запрос от наших гостей на посещение мегалитов. Люди очень любят древние тайны и легенды, ради них они готовы даже преодолевать бездорожье. Мы благоустроим новую тропу и к следующему летнему сезону постараемся открыть ее для туристов и путешественников", — рассказала руководитель отдела экскурсий и туризма музея-заповедника Ольга Каширина.

Зеленая Дубрава

Зеленая Дубрава — знаковое место, где располагался Засадный полк под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского, внезапный удар которого решил исход Куликовской битвы.

"Макушки крон легендарного лесного массива будут видны каждому, кто начнет движение на юг по нашей историко-экологической тропе от Конного двора со стороны села Монастырщино. Через полтора километра и вас Зеленая Дубрава скроет под своей сенью"", — рассказала Бурова.

Долгое время Зеленая Дубрава была небольшой балочной посадкой, площадью не более 5 гектаров. Сегодня это полноценное лесное насаждение площадью примерно 50 гектаров. В 2005-2006 годах музей, опираясь на данные палеогеографических реконструкций, провел работы по высадке здесь сеянцев дубов и ясеней, восстановив лес до его исторических границ.

"Боброк-камень"

Недалеко от урочища Зеленая Дубрава, в балке, сотрудники музея-заповедника совместно с учеными-геологами обнаружили мегалиты — крупные камни из окремненных песчаников возрастом около 100 миллионов лет.

Геолог, научный консультант музея-заповедника "Куликово поле" Александр Пелевин предположил, что именно в этом месте мог располагаться Засадный полк под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского.

"Если бы я был командиром полка, я бы его никогда среди редколесья дубового не поставил. Я бы поставил его в балке, а дозор — чуть выше, на виду. И, скорее всего, они здесь и укрывались", — объяснил Пелевин.

В честь воеводы сотрудники музея уже неофициально называют один из мегалитов "Боброк-камнем". В будущем объект планируют включить в экологическую тропу как отдельную точку показа.