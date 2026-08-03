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"Участники" Куликовской битвы: где искать, как прикоснуться и добраться
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09:00 03.08.2026

"Участники" Куликовской битвы: где искать, как прикоснуться и добраться

© РИА Новости / Наталья ТюринаКуликово поле
Куликово поле - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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Оглавление
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Говоря об участниках Куликовской битвы, мы в первую очередь вспоминаем имена героев — Дмитрий Донской, Владимир Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский. Но главным свидетелем тех событий было само Куликово поле. Сегодняшние исследования ученых музея-заповедника "Куликово поле" возвращают нам реальных свидетелей той эпохи — не людей, а природу и ландшафты, которые помнят день сражения. Где они находятся, можно ли к ним прикоснуться и как добраться — в материале РИА Новости.

Исакиевский лес

Исакиевский лес — один из немногих фрагментов огромного Себинского леса, который во времена Куликовской битвы тянулся сплошной полосой от Епифани до Дона. Историки и палеогеографы считают его остатком существовавшего здесь во времена битвы огромного лесного массива, известного в писцовых книгах как Себинский лес. Именно по "Донковской сторонней дороге", укрытой в зарослях этого леса, в начале сентября 1380 года шел Дмитрий Иванович со своим войском к Устьинскому броду для переправы через Дон.
© РИА Новости / Наталья ТюринаСебино (Большое Куликово поле)
Себино - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Себино (Большое Куликово поле)
Своей сохранностью лес обязан владельцам — князьям Голицыным, которые бережно относились к насаждениям. Доставшаяся им Арсеньевская роща (так тогда назывался Исакиевский лес) имела площадь около 249 гектаров. Владимир Михайлович Голицын, по образованию ботаник, опубликовал в 1905 году очерк "Флора Епифанского уезда", включив в него 80 видов растений, которые можно встретить в этих лесах.
Сегодня Исакиевский лес имеет площадь 197 гектаров и входит в лесной фонд Тульской области.
© РИА Новости / Наталья ТюринаСебино (Большое Куликово поле)
Себино - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Себино (Большое Куликово поле)
Добраться до него можно по проселочной дороге среди полей — подъехать к опушке, припарковаться и углубиться в чащу, чтобы почувствовать атмосферу, в которой скрывались воины более шести веков назад. Ориентир для навигатора — координаты 53.737461, 38.753769. Подробнее о маршруте и о том, что можно на нем встретить, рассказывается в природном путеводителе музея-заповедника "Где искать счастье на Куликовом поле".

Урочище "Татинки"

Всего на Куликовом поле находится 15 памятников природы. Это особо охраняемые участки, где природа представлена естественными лесостепными ландшафтами. Самый крупный из них — урочище "Татинки", занимающий 23 гектара, где сохранилась ковыльная степь с редкими степными растениями.
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

Урочище Татинки на Куликовом поле

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

Урочище Татинки на Куликовом поле

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 3
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

Урочище Татинки на Куликовом поле

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 3

Урочище Татинки (Большое Куликово поле)

© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
Предположительно, именно здесь, переправлялись через Дон по Татинским бродам войска Дмитрия Донского. Это место сейчас похоже на ту лесостепь, которую могли видеть участники битвы.
"Современный облик урочища "Татинки" представляет собой такой лесостепной ландшафт, каким он мог быть во времена Дмитрия Донского. Лесостепь сформировалась здесь, в районе Куликова поля более десятка тысячелетий назад. Представители степной флоры нашли здесь — на крутом и мало пригодном для сельского хозяйства высоком склоне Дона прибежище. Поэтому вполне могли быть свидетелями исторических событий. А мы можем увидеть краснокнижные редкие степные виды растений: ковыль перистый, ракитник русский, осока низкая, лен желтый и другие", — сообщила начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника Ольга Бурова.
По словам научного сотрудника музея-заповедника Ирины Ануфриевой, помимо растений, в урочище обитает и множество редких птиц. Среди них — орел-карлик, осоед, черный коршун, а также речной сверчок. Здесь также можно встретить зеленую пересмешку, ремеза, серых и белых цапель, камышевку-барсучка, луговых и черноголовых чеканов, желтую трясогузку.
Добраться до урочища можно через деревню Татинки. Ориентир для навигатора — координаты 53.669341, 38.729536. От музейного комплекса "Куликово поле" по шоссе путь составит шесть километров, от села Монастырщино — около одного километра. Дорога проходит через мост через реку Дон и поднимается по склону долины.

Камень Дмитрия Донского

Недалеко от места слияния Дона и Непрядвы, в балке Рыбий Верх, находится мегалит, известный как Камень Дмитрия Донского. Согласно преданию, именно здесь тяжело раненый князь нашел опору после Куликовской битвы. Как рассказали в музее-заповеднике, камень давно стал точкой притяжения для туристов, желающих соприкоснуться с легендой.
© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл ЗыковМегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл ЗыковМегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
3 из 3
8 сентября 1380 года. Куликово поле. Великий князь Дмитрий Иванович (впоследствии прозванный Донским) лежит у камня (современное название: балка Рыбий верх)
© РИА Новости / Анна Маркелова при участии ИИ
1 из 3
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
2 из 3
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле
© РИА Новости / Кирилл Зыков
3 из 3
Ранее считалось, что мегалит относится к юрскому периоду, однако в ходе дальнейших исследований ученые пересмотрели датировку.
"Сейчас мы склоняемся к тому, что это тоже песчаник "бронирующего" горизонта мелового возраста — как и все мегалиты Куликова поля. Окончательно мы это установим осенью, после дополнительных исследований", — отметил геолог, научный консультант музея-заповедника "Куликово поле" Александр Пелевин.
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Куликовом поле нашли свидетеля юрского периода
19 ноября 2025, 07:00
Как уточнили в музее-заповеднике, добраться до камня самостоятельному туристу пока непросто, однако планируется создание туристической тропы, работы на местности начнутся весной 2027 года.
"Мы видим запрос от наших гостей на посещение мегалитов. Люди очень любят древние тайны и легенды, ради них они готовы даже преодолевать бездорожье. Мы благоустроим новую тропу и к следующему летнему сезону постараемся открыть ее для туристов и путешественников", — рассказала руководитель отдела экскурсий и туризма музея-заповедника Ольга Каширина.
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Туристическую тропу к Камню Дмитрия Донского создадут на "Куликовом поле"
30 июля, 09:00

Зеленая Дубрава

Зеленая Дубрава — знаковое место, где располагался Засадный полк под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского, внезапный удар которого решил исход Куликовской битвы.
"Макушки крон легендарного лесного массива будут видны каждому, кто начнет движение на юг по нашей историко-экологической тропе от Конного двора со стороны села Монастырщино. Через полтора километра и вас Зеленая Дубрава скроет под своей сенью"", — рассказала Бурова.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкКрест на месте Зеленой Дубравы на территории музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области
Музей-заповедник Куликово поле - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Крест на месте Зеленой Дубравы на территории музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области
Долгое время Зеленая Дубрава была небольшой балочной посадкой, площадью не более 5 гектаров. Сегодня это полноценное лесное насаждение площадью примерно 50 гектаров. В 2005-2006 годах музей, опираясь на данные палеогеографических реконструкций, провел работы по высадке здесь сеянцев дубов и ясеней, восстановив лес до его исторических границ.

"Боброк-камень"

Недалеко от урочища Зеленая Дубрава, в балке, сотрудники музея-заповедника совместно с учеными-геологами обнаружили мегалиты — крупные камни из окремненных песчаников возрастом около 100 миллионов лет.
Геолог, научный консультант музея-заповедника "Куликово поле" Александр Пелевин предположил, что именно в этом месте мог располагаться Засадный полк под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского.
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный "Боброк-камень"
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный Боброк-камень
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный "Боброк-камень"
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 3
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный "Боброк-камень"
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 3
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 3
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 3
"Если бы я был командиром полка, я бы его никогда среди редколесья дубового не поставил. Я бы поставил его в балке, а дозор — чуть выше, на виду. И, скорее всего, они здесь и укрывались", — объяснил Пелевин.
В честь воеводы сотрудники музея уже неофициально называют один из мегалитов "Боброк-камнем". В будущем объект планируют включить в экологическую тропу как отдельную точку показа.
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Мегалиты мезозойской эры обнаружены на Куликовом поле
14 июля, 09:00
Ориентиром для туристов, как уточнили в музее-заповеднике, является памятный крест, установленный в Зеленой Дубраве — от него нужно двигаться на восток, чтобы попасть к мегалиту.
 
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