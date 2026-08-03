Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих НХЛ, Капризов - третий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг" возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ.
- Кучеров набрал 130 очков в сезоне-2025/26 и занял второе место в списке лучших бомбардиров, а также во второй раз стал обладателем "Харт Трофи".
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянин Никита Кучеров, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", возглавил рейтинг лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице лиги в соцсети X.
Второе место занял чех Давид Пастрняк, представляющий "Бостон Брюинз". Третьим стал россиянин Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд". Кроме того, на 12-й строчке расположился Артемий Панарин, выступающий за "Лос-Анджелес Кингз".
В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Россиянин во второй раз стал обладателем "Харт Трофи" - награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Форвард также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.
Кучерову 33 года, он выступает за "Тампу" с сезона-2013/14. В составе "молний" россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и трижды получил "Арт Росс Трофи" как самый результативный хоккеист регулярного чемпионата. Также Кучеров дважды становился обладателем "Тед Линдсей Эворд" и два раза выигрывал "Харт Трофи". Всего форвард принял участие в 879 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и набрал 1124 (401+723) очка.
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