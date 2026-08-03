Кучеров возглавил рейтинг крайних нападающих НХЛ, Капризов - третий

Краткий пересказ от РИА ИИ Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг" возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ.

Кучеров набрал 130 очков в сезоне-2025/26 и занял второе место в списке лучших бомбардиров, а также во второй раз стал обладателем "Харт Трофи".

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россиянин Никита Кучеров, выступающий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", возглавил рейтинг лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице лиги в соцсети X.

Второе место занял чех Давид Пастрняк , представляющий " Бостон Брюинз ". Третьим стал россиянин Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд". Кроме того, на 12-й строчке расположился Артемий Панарин, выступающий за "Лос-Анджелес Кингз".

В сезоне-2025/26 Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 передач) и занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Россиянин во второй раз стал обладателем "Харт Трофи" - награды, вручаемой хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Форвард также вошел в число финалистов на приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку чемпионата по версии профсоюза игроков НХЛ.