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Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя - РИА Новости, 03.08.2026
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09:30 03.08.2026 (обновлено: 10:52 03.08.2026)
Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя

UNE: национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя

© REUTERS / Norlys PerezБлэкаут в Гаване, Куба. 3 августа 2026
Блэкаут в Гаване, Куба. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Norlys Perez
Блэкаут в Гаване, Куба. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя.
  • С 6 по 14 июля на острове трижды происходила аналогичная ситуация.
  • Власти объясняют кризис нехваткой топлива, изношенностью инфраструктуры и последствиями американских санкций.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Энергосистема Кубы вышла из строя, сообщила государственная компания Union Elecrtica (UNE).
«
воскресенье в 22:43 произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы", — написала она в соцсети X.
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С 6 по 14 июля на острове трижды происходила аналогичная ситуация.
Куба с конца 2024 года регулярно сталкивается с масштабными блэкаутами. Власти объясняют энергокризис нехваткой топлива, изношенностью инфраструктуры и последствиями американских санкций.
Глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья ранее подчеркивал, что США подвергают кубинский народ коллективному наказанию, усиливая давление на энергетический сектор острова. По его словам, Вашингтон не заботят страдания тысяч семей, работа больниц без электроснабжения и потеря продуктов из-за отсутствия охлаждения.
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