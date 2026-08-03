Житель Красноармейска рассказал, как бежал из города на велосипеде

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Красноармейска Александр Майский зимой 2025 года выехал из города на велосипеде и добрался до российских военных.

До этого он работал охранником на заводе украинской агропромышленной компании «АПК-Инвест», а после его закрытия остался жить в бытовке на территории предприятия.

Александр Майский беспрепятственно проехал около шести километров, после чего его остановили двое российских военнослужащих, и он испытал облегчение.

ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Житель Красноармейска в ДНР Александр Майский рассказал РИА Новости, как зимой 2025 года смог выехать из подконтрольного на тот момент Киеву города на велосипеде, беспрепятственно проехав около шести километров до российских военных, и, встретив их, заплакал от облегчения.

По его словам, до этого он работал охранником на заводе по производству мяса украинской агропромышленной компании "АПК-Инвест" на окраине Красноармейска . После закрытия предприятия в 2024 году он остался жить в бытовке на его территории. К зиме 2025 года мужчина испытывал сильное нервное напряжение из-за из-за ситуации в городе, завод был почти уничтожен. Несмотря на наличие еды, воды и других необходимых запасов, мужчина решил покинуть город.

"У меня велосипед хороший был, решил попробовать выехать к автовокзалу. Там автовокзал — это на выезде из города. Я потихоньку ехал, ехал", — сказал беженец.

Он добавил, что до выезда поднимался на крышу предприятия, наблюдал за окрестностями и поэтому знал расположение российских позиций. По его словам, он беспрепятственно проехал около шести километров, после чего его остановили двое российских военнослужащих.

"Я на них увидел российскую форму. Я сразу начал плакать, говорить: "Братики, я проехал". Первое время повторял одно и то же: "Я проехал, я проехал"", — рассказал беженец.

Он признался, что после встречи с российскими военнослужащими долго не мог поверить, что действительно добрался до них, и несколько дней просил показать документы и рассматривал их шевроны.

Майский предоставил видеозапись того, как он на велосипеде передвигается по городу Красноармейск, снимая со стороны здания агропромышленной компании, на территории одного из которых проживал.