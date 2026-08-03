Королев: заявления в колледжи Верхневолжья подали около 11 тысяч человек

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В выездные приемные комиссии колледжей Тверской области поступило более 200 заявлений от выпускников 9-х классов, сообщил глава региона Виталий Королев.

Цель передвижных пунктов приема заявлений от абитуриентов, созданных по инициативе главы Верхневолжья, – повысить доступность среднего профобразования для выпускников, живущих в отдаленных муниципалитетах.

"Наш новый проект показал отличные результаты! Ставили цель сделать поступление в колледжи региона максимально удобным для ребят из отдаленных уголков Верхневолжья. Уверен, что каждый из наших ребят сделает правильный выбор и в будущем станет профессионалом своего дела, который построит карьеру в родном регионе! А работу выездных приемных комиссий обязательно повторим в следующем году", - привели в пресс-службе облправительства слова Королева.

Специалисты выездных приемных комиссий посетили 28 муниципальных образований, где провели около тысячи индивидуальных консультаций по вопросам поступления, выбора образовательных программ и условий обучения.

По словам Королева, в этом году особое внимание уделяется федеральному эксперименту, когда выпускники, успешно сдавшие только два предмета – русский язык и математику, – поступают на востребованные в экономике специальности в 30 колледжей региона. От абитуриентов поступило уже 1,8 тысячи заявлений.

В целом в рамках приемной кампании в профессиональные образовательные организации Тверской области поступило порядка 11 тысяч заявлений, принято уже около 5 тысяч оригиналов пакетов документов.

"Это в очередной раз подтверждает популярность среднего профессионального образования среди молодежи. В топ-3 популярных у наших выпускников направлений входят такие специальности, как сварщик, повар и кондитер, а также лечебное дело", – рассказал Королев.