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Королев: заявления в колледжи Верхневолжья подали около 11 тысяч человек - РИА Новости, 03.08.2026
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Тверская область
 
18:02 03.08.2026
Королев: заявления в колледжи Верхневолжья подали около 11 тысяч человек

Работа выездных приемных комиссий показала хорошие результаты в Верхневолжье

© Фото : министерство образования Тверской областиКолледж Верхневолжья
Колледж Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : министерство образования Тверской области
Колледж Верхневолжья
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В выездные приемные комиссии колледжей Тверской области поступило более 200 заявлений от выпускников 9-х классов, сообщил глава региона Виталий Королев.
Цель передвижных пунктов приема заявлений от абитуриентов, созданных по инициативе главы Верхневолжья, – повысить доступность среднего профобразования для выпускников, живущих в отдаленных муниципалитетах.
"Наш новый проект показал отличные результаты! Ставили цель сделать поступление в колледжи региона максимально удобным для ребят из отдаленных уголков Верхневолжья. Уверен, что каждый из наших ребят сделает правильный выбор и в будущем станет профессионалом своего дела, который построит карьеру в родном регионе! А работу выездных приемных комиссий обязательно повторим в следующем году", - привели в пресс-службе облправительства слова Королева.
Специалисты выездных приемных комиссий посетили 28 муниципальных образований, где провели около тысячи индивидуальных консультаций по вопросам поступления, выбора образовательных программ и условий обучения.
По словам Королева, в этом году особое внимание уделяется федеральному эксперименту, когда выпускники, успешно сдавшие только два предмета – русский язык и математику, – поступают на востребованные в экономике специальности в 30 колледжей региона. От абитуриентов поступило уже 1,8 тысячи заявлений.
В целом в рамках приемной кампании в профессиональные образовательные организации Тверской области поступило порядка 11 тысяч заявлений, принято уже около 5 тысяч оригиналов пакетов документов.
"Это в очередной раз подтверждает популярность среднего профессионального образования среди молодежи. В топ-3 популярных у наших выпускников направлений входят такие специальности, как сварщик, повар и кондитер, а также лечебное дело", – рассказал Королев.
Прием документов в колледжи и колледжи-партнеры Тверской области продлится до 15 августа. При наличии свободных мест в образовательных организациях он может быть продлен до 25 ноября.
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