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Путин освободил Корепанова от обязанностей посла в Габонской Республике - РИА Новости, 03.08.2026
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20:41 03.08.2026
Путин освободил Корепанова от обязанностей посла в Габонской Республике

Путин освободил Корепанова от обязанностей посла России в Габонской Республике

© Фото : МИД РоссииДмитрий Корепанов
Дмитрий Корепанов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : МИД России
Дмитрий Корепанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от обязанностей посла России в Габонской Республике.
  • Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от обязанностей посла РФ в Габонской Республике, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике", - говорится в тексте указа.
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