Путин освободил Корепанова от обязанностей посла в Габонской Республике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от обязанностей посла России в Габонской Республике.
- Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от обязанностей посла РФ в Габонской Республике, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике", - говорится в тексте указа.
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