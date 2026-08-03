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Контрабандисты перевозят нелегалов из Британии в Испанию, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
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03:39 03.08.2026
Контрабандисты перевозят нелегалов из Британии в Испанию, пишут СМИ

Telegraph: контрабандисты направляют нелегалов в Испанию из-за амнистии беженцев

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за амнистии для беженцев в Испании контрабандисты перенаправляют нелегальных мигрантов из Великобритании.
  • В апреле 2026 года правительство Испании одобрило реформу миграционного законодательства, в результате которой порядка полумиллиона нелегальных мигрантов получили возможность легализоваться в Европе.
  • Контрабандисты пользуются слабым пограничным контролем и тайно вывозят мигрантов из Великобритании во Францию, чтобы затем переправить их в Испанию.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Контрабандисты перенаправляют нелегальных мигрантов из Великобритании в Испанию из-за действующей там амнистии для беженцев, пишет газета Telegraph.
В апреле 2026 года правительство Испании одобрило реформу миграционного законодательства, в результате которой порядка полумиллиона нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. В СМИ эта программа получила название "иммиграционная амнистия".
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"Нелегальных мигрантов перенаправляют из Великобритании через Ла-Манш, чтобы они воспользовались испанской иммиграционной амнистией", - говорится в сообщении газеты.
По данным Telegraph, контрабандисты, занимающиеся незаконной перевозкой людей, пользуются слабым пограничным контролем и тайно вывозят мигрантов из Великобритании во Францию, пряча их в грузовиках для последующей перевозки через Ла-Манш на пароме или поезде. Мигранты, многие из которых находятся под риском депортации из Великобритании за просрочку виз или нелегальную работу, платят за поездку до тысячи фунтов стерлингов (около 1349 долларов США). Они также могут воспользоваться услугами такси за дополнительные 500 фунтов стерлингов (около 675 долларов США), чтобы добраться до Испании.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
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