Контрабандисты перевозят нелегалов из Британии в Испанию, пишут СМИ

По данным Telegraph, контрабандисты, занимающиеся незаконной перевозкой людей, пользуются слабым пограничным контролем и тайно вывозят мигрантов из Великобритании во Францию, пряча их в грузовиках для последующей перевозки через Ла-Манш на пароме или поезде. Мигранты, многие из которых находятся под риском депортации из Великобритании за просрочку виз или нелегальную работу, платят за поездку до тысячи фунтов стерлингов (около 1349 долларов США). Они также могут воспользоваться услугами такси за дополнительные 500 фунтов стерлингов (около 675 долларов США), чтобы добраться до Испании.