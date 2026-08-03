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Карасин рассказал, когда может разрешиться конфликт вокруг Ирана - РИА Новости, 03.08.2026
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02:02 03.08.2026
Карасин рассказал, когда может разрешиться конфликт вокруг Ирана

Глава комитета СФ Карасин: конфликт вокруг Ирана может решиться к началу 2027

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Григорий Карасин считает, что конфликт вокруг Ирана может быть разрешен либо до конца 2026 года, либо к началу 2027 года.
  • Трамп заявил об отмене атак на Иран в свете намечающейся сделки и сообщил о планах проведения переговоров между США и Ираном.
  • Хасан Гашгави отметил, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США остается предложение, выдвинутое Тегераном.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что конфликт вокруг Ирана "по логике развития событий" может разрешиться либо до конца 2026 года, либо же к началу 2027-го.
"Не хотелось бы, чтобы конфликт затянулся на долгие годы, и я не верю в то, что это продлится несколько лет. Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану некомфортно", - сказал Карасин газете "Известия".
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Трамп 2 августа заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, по его словам, контуры возможной сделки с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. В ночь на 3 августа он сообщил, что США и Иран проведут переговоры в понедельник.
При этом представитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави, в свою очередь, отмечал, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое самим Тегераном.
Речь, как напоминал телеканал Press TV, идет о предложении, закрепленном в меморандуме о взаимопонимании, который был заключен между США и Ираном. Согласно договоренности, Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту. Как утверждал телеканал, впоследствии США попытались установить собственный коридор через воды, пролегающие вдоль берегов Омана, что вызвало ответ Ирана, который восстановил ограничения в проливе.
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В миреИранСШАОрмузский проливГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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