Карасин рассказал, когда может разрешиться конфликт вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Григорий Карасин считает, что конфликт вокруг Ирана может быть разрешен либо до конца 2026 года, либо к началу 2027 года.

Трамп заявил об отмене атак на Иран в свете намечающейся сделки и сообщил о планах проведения переговоров между США и Ираном.

Хасан Гашгави отметил, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США остается предложение, выдвинутое Тегераном.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что конфликт вокруг Ирана "по логике развития событий" может разрешиться либо до конца 2026 года, либо же к началу 2027-го.

"Не хотелось бы, чтобы конфликт затянулся на долгие годы, и я не верю в то, что это продлится несколько лет. Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока , ни тем более Ирану некомфортно", - сказал Карасин газете " Известия ".

Трамп 2 августа заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, по его словам, контуры возможной сделки с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. В ночь на 3 августа он сообщил, что США и Иран проведут переговоры в понедельник.

При этом представитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави, в свою очередь, отмечал, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое самим Тегераном.