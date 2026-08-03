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Конференция "Настоящее – Будущее" состоится в Москве в октябре - РИА Новости, 03.08.2026
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12:38 03.08.2026 (обновлено: 18:26 03.08.2026)
Конференция "Настоящее – Будущее" состоится в Москве в октябре

В Москве 8 октября пройдет конференция "Настоящее – Будущее"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. "СберИнвестиции" проведет конференцию "Настоящее – Будущее", она состоится 8 октября, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В конференции примут участие представители органов власти, финансового и инвестиционного сообщества, руководители российских и международных компаний. В том числе, на ней выступит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
© Фото : пресс-служба СбербанкаКонференция "Настоящее – Будущее" в октябре
Конференция Настоящее – Будущее в октябре - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба Сбербанка
Конференция "Настоящее – Будущее" в октябре
Аналитики представят многовариантные прогнозы развития рынков с учетом геополитики. Эксперты финрынка детально разберут перспективы внедрения цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют с учетом оценки их потенциала на российском рынке. Отдельный трек будет посвящен внедрению искусственного интеллекта в управление капиталом. Участники постараются дать ответ на вопрос, как нейросети меняют алгоритмы торговли, управление рисками и клиентский сервис.
Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, в последние годы отрасль активно развивается и трансформируется.
"Главным драйвером этих изменений выступает искусственный интеллект. Он кардинально меняет подход человека к инвестициям и сбережениям, помогает принимать взвешенные решения в разы быстрее, основываясь на огромном массиве данных. При этом влияние ИИ выходит за рамки частных стратегий – он оказывает значительное влияние на то, как в целом взаимодействуют все участники финансовых рынков", – приводит пресс-служба слова Царева.
Он подчеркнул, что сегодня инвестиционные инструменты перестали быть нишевыми, а стали массовыми.
"Именно поэтому ключевая задача нашей конференции – дать участникам не теорию, а конкретные практические инструменты, которые будут полезны частным инвесторам и профессиональным игрокам рынка", – констатировал первый зампред правления Сбербанка.
Вход бесплатный, по пригласительным билетам. Всем желающим будет доступна онлайн-трансляция.
 
Кирилл ЦаревСбербанк РоссииГерман Греф
 
 
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