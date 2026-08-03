Первого тигра, переданного Россией Казахстану, выпустили в дикую природу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия передала Казахстану четырех амурских тигров в рамках программы восстановления их популяции.
- Взрослую самку амурского тигра по имени Умит первой выпустили в дикую природу Казахстана.
- Остальные три тигра продолжают находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимые этапы адаптации перед возможным выпуском в дикую природу.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг – РИА Новости. Первого амурского тигра, переданного Россией Казахстану, выпустили в дикую природу, сообщили РИА Новости в Центре "Амурский тигр".
В конце мая Россия в рамках программы восстановления популяции тигра в Казахстане передала из Хабаровского края четырех амурских тигров. Животных разместили в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш" на юге республики. Президент РФ Владимир Путин назвал этот проект примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере.
Позже по согласованию сторон тиграм дали имена, символизирующие сотрудничество двух стран и связь с природой Центральной и Восточной Азии: самца назвали Амур, тигрицу - Умит (в переводе с казахского - Надежда), а двух тигрят - Туран и Уссури.
"Первой, согласно плану, разработанному специалистами, в дикую природу Казахстана выпустили взрослую самку Умит. В отличие от самцов, которые склонны покрывать достаточно большие расстояния, самки в большинстве случаев предпочитают не уходить слишком далеко. Такая последовательность позволит наблюдать за самкой в ситуации, когда ни люди, ни сами тигры еще не знают, чего ожидать", - сообщили в центре.
Генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, принимавший участие в выпуске, отметил, что тигрица снабжена спутниковым ошейником, благодаря которому можно отслеживать местонахождение животного и оперативно реагировать.
"Когда местные специалисты отработают на самке полученные в России навыки отслеживания и предотвращения нежелательных ситуаций, если вдруг таковые возникнут, можно будет выпускать самца. Такой порядок позволит избежать чрезмерной нагрузки на людей и обеспечить максимальную безопасность животным", - привели в центре слова Арамилева.
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Министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, участвовавший в выпуске, отметил, что тигр в Казахстане исчез в 1948 году.
"Предположу, что когда в том же году в Хабаровском крае Всеволод Сысоев подписывал первый в мире прямой запрет на охоту на тигра, он руководствовался в том числе и этими данными. Благодаря осознанию прямой угрозы исчезновения и предпринятым в дальнейшем колоссальным усилиям сумели сохранить амурского тигра. Прошло почти 80 лет, и сейчас именно животные из Хабаровского края помогают восстановить популяцию тигра в Казахстане", - привели слова Чуйченко в центре.
Остальные три тигра продолжают находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимые этапы адаптации. Решение об их выпуске будет приниматься индивидуально с учетом возраста, состояния животных и степени их готовности к самостоятельной жизни в природе, отметили в центре.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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