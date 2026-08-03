Политолог предположил, кто может стать канцлером ФРГ вместо Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкий политолог Александр Рар считает, что премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст может сменить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии уже осенью.

В ХДС распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.

После осенних выборов может возникнуть вопрос о возможном сотрудничестве ХДС с "Альтернативой для Германии", либо правительство может рассмотреть вариант запрета АдГ, что может вызвать массовые протесты.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст может сменить главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на посту канцлера Германии уже осенью, считает немецкий политолог Александр Рар.

В конце июля газета Spiegel сообщила, что в ХДС не верят в политическое будущее Мерца. Руководство партии, по данным газеты, считает, что канцлер растерял весь свой авторитет из-за отношения к подчиненным в рамках кадровых перестановок в кабмине. Внутри партии, согласно изданию, распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.

"В Германии через месяц начнется горячий политический сезон. На предстоящих выборах в двух из трех земель в Восточной Германии "Альтернатива для Германии", по всей видимости, одержит победу. Многие наблюдатели считают, что Мерц находится в тупиковой ситуации, выход из которой - отказ от власти и передача кресла канцлера более молодому и влиятельному премьер-министру Северного Рейна-Вестфалии Хендрику Вюсту", - сказал Рар интернет-изданию NEWS.RU

По словам политолога, после осенних выборов может возникнуть вопрос о возможном сотрудничестве "Христианско-демократического союза" с "Альтернативой для Германии". Другой вариант для федерального правительства - запретить АдГ, однако это может вызвать массовые протесты в восточных землях, отметил Рар.

"Мерц сам наотрез отказывается сотрудничать с "Альтернативой для Германии", называя ее фашистской. Он, спасая себя и свою власть, может, конечно, рвануть в объятия левых партий, но этим он окончательно потеряет поддержку консервативного крыла в ХДС", - резюмировал политолог.