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Политолог предположил, кто может стать канцлером ФРГ вместо Мерца - РИА Новости, 03.08.2026
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18:13 03.08.2026
Политолог предположил, кто может стать канцлером ФРГ вместо Мерца

Рар: Хендрик Вюст может сменить Фридриха Мерца уже осенью

© AP Photo / Teresa SuarezКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий политолог Александр Рар считает, что премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст может сменить Фридриха Мерца на посту канцлера Германии уже осенью.
  • В ХДС распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.
  • После осенних выборов может возникнуть вопрос о возможном сотрудничестве ХДС с "Альтернативой для Германии", либо правительство может рассмотреть вариант запрета АдГ, что может вызвать массовые протесты.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст может сменить главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца на посту канцлера Германии уже осенью, считает немецкий политолог Александр Рар.
В конце июля газета Spiegel сообщила, что в ХДС не верят в политическое будущее Мерца. Руководство партии, по данным газеты, считает, что канцлер растерял весь свой авторитет из-за отношения к подчиненным в рамках кадровых перестановок в кабмине. Внутри партии, согласно изданию, распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.
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"В Германии через месяц начнется горячий политический сезон. На предстоящих выборах в двух из трех земель в Восточной Германии "Альтернатива для Германии", по всей видимости, одержит победу. Многие наблюдатели считают, что Мерц находится в тупиковой ситуации, выход из которой - отказ от власти и передача кресла канцлера более молодому и влиятельному премьер-министру Северного Рейна-Вестфалии Хендрику Вюсту", - сказал Рар интернет-изданию NEWS.RU.
По словам политолога, после осенних выборов может возникнуть вопрос о возможном сотрудничестве "Христианско-демократического союза" с "Альтернативой для Германии". Другой вариант для федерального правительства - запретить АдГ, однако это может вызвать массовые протесты в восточных землях, отметил Рар.
"Мерц сам наотрез отказывается сотрудничать с "Альтернативой для Германии", называя ее фашистской. Он, спасая себя и свою власть, может, конечно, рвануть в объятия левых партий, но этим он окончательно потеряет поддержку консервативного крыла в ХДС", - резюмировал политолог.
В сентябре 2026 года земельные выборы, помимо Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии-Анхальта, также пройдут в Берлине. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны.
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В миреГерманияМекленбург-Передняя ПомеранияСаксония-АнхальтФридрих МерцАлександр РарХДС/ХСС
 
 
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