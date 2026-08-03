Российское авторское общество подало иск к театру Кадышевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Российское авторское общество направило в суд иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российское авторское общество направило в суд иск к ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой о взыскании 100 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 31 июля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.

Стороны не так давно уже судились. Суд в ноябре взыскал с театра по иску РАО 40 тысяч рублей компенсации за исполнение Кадышевой песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором Виктором Пеленягрэ.

В судебном акте уточнялось, что бездоговорное исполнение случилось в апреле 2025 года во время проведения ответчиком мероприятия "Плывет веночек" на территории концертного зала "Москва" в столице.

"Золотое кольцо", не согласившись с решением первой инстанции, подало на него апелляционную жалобу, в ходе рассмотрения которой РАО в марте этого года отказалось от иска. Причины отказа не сообщались.