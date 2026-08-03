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Российское авторское общество подало иск к театру Кадышевой - РИА Новости, 03.08.2026
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Шоубиз
 
20:58 03.08.2026 (обновлено: 20:59 03.08.2026)
Российское авторское общество подало иск к театру Кадышевой

Российское авторское общество хочет взыскать с театра Кадышевой 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева
Певица Надежда Кадышева - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское авторское общество направило в суд иск к театру "Золотое кольцо" о взыскании 100 тысяч рублей.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российское авторское общество направило в суд иск к ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой о взыскании 100 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 31 июля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не уточняются.
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Стороны не так давно уже судились. Суд в ноябре взыскал с театра по иску РАО 40 тысяч рублей компенсации за исполнение Кадышевой песни "Россия! Русь!" без договора с ее автором Виктором Пеленягрэ.
В судебном акте уточнялось, что бездоговорное исполнение случилось в апреле 2025 года во время проведения ответчиком мероприятия "Плывет веночек" на территории концертного зала "Москва" в столице.
"Золотое кольцо", не согласившись с решением первой инстанции, подало на него апелляционную жалобу, в ходе рассмотрения которой РАО в марте этого года отказалось от иска. Причины отказа не сообщались.
Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Ее вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).
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ШоубизРоссийское авторское обществоНадежда Кадышева
 
 
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