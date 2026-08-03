Абрамова заявила о необходимости вовлечения бизнеса в проекты Ижевска

УФА, 3 авг - РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила о необходимости активного вовлечения бизнеса в реализацию инфраструктурных проектов Ижевска, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По данным пресс-службы, Абрамова провела совещание по инфраструктурным проектам Ижевска с участием главы города Дмитрия Чистякова, членов регионального правительства и руководителей профильных ведомств. Главной темой стали темпы текущих работ и сроки их завершения. Открывая встречу, Абрамова подчеркнула, что все уже запущенные проекты должны быть завершены строго по графику.

"Те проекты, которые уже запущены, которые сейчас уже на марше, конечно же должны быть завершены вовремя, никаких сдвижек мы делать не будем. Дороги, межквартальные проезды, дворы. В этом году обновляем 16 участков. По трем программам — "Межквартальный Ижевск", "Пешеходный Ижевск" и "Ижевский дворик" — делаем 80 объектов", - сказала Абрамова.

По ее словам, среди самых масштабных проектов — реконструкция улицы Удмуртской, где обновлена уже почти половина асфальтового полотна.

"И конечно, очень важно, чтобы вопросы благоустройства по этому проекту тоже были встроены в концепцию улицы Удмуртской, потому что это лицо нашего города", — сказала врио главы региона.

О текущем статусе работ доложил Чистяков. По его словам, в этом году в городе обновляют 16 участков дорог. Из них три уже сданы в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Еще четыре выполнены за счет субсидии из регионального бюджета. Остальные девять ремонтных участков находятся в работе, говорится в сообщении пресс-службы.

"Также в Ижевске продолжается реализация программы "Межквартальный Ижевск" — из 26 запланированных объектов в работе 14. Активно идет обновление городских тротуаров — их ремонтируют в рамках партийного проекта "Пешеходный Ижевск". Подрядчики зашли на 24 участка из 41. По программе "Ижевский дворик" в этом году обновляют 14 дворовых территорий — два двора уже сданы, еще на восьми идут работы", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что Чистяков отдельно остановился на реконструкции улицы Удмуртской.

"Концепция подразумевала работу от фасада до фасада. Мы начали ее в 2025 году. Все, что касается подземных работ, было в основном завершено в прошлом году. Но часть осталась, поэтому ливневку в этом году мы доделывали — сейчас выполнено 20 участков из 22. То есть на сегодняшний день у нас в работе еще два участка, они на финише. Завершить их планируем 10 августа. Следующий большой блок — благоустройство, готовность больше половины", — доложил глава города.

Заместитель главы администрации Ижевска по благоустройству Андрей Фомичев доложил о ходе благоустройства общественных пространств. В Березовой роще и Елки-парке строители приближаются к экватору работ. В Ива-парке первый этап выполнен более чем на треть, второй — на 13%. Примерно на таком же уровне готовность в парке "Патриот". Четверть от плана завершена в сквере на Майской. На всех объектах подрядчики работают по графику, отставаний нет, следует из сообщения.

Абрамова, заслушав доклады, отметила, что все проекты должны быть не просто функциональными, но и создавать настроение для жителей и гостей города.

"Обязательно нужно учесть все, что касается комфорта для семей, для детей. Это наш с вами приоритет. И конечно, безопасность на этих площадках — ей должно быть уделено особое внимание", - сказала она.

Руководитель региона также обратила внимание на необходимость активнее вовлекать бизнес в жизнь города, особенно при создании инфраструктуры на знаковых площадках.