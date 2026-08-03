СМИ: Италия предлагает создать центры для возвращения нелегальных мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает создать за пределами Евросоюза центры для возвращения нелегальных мигрантов, которые могут начать работу в 2027 году.
- Рим рассчитывает заключить соглашения с третьими странами до конца текущего года, чтобы запустить первые центры по модели соглашения Италии с Албанией, однако их финансирование предполагается осуществлять за счет Евросоюза.
- Итальянские суды неоднократно запрещали содержание мигрантов в таких центрах, возвращая их в Италию.
РИМ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свете миграционного кризиса в испанской Сеуте предлагает провести переговоры о создании за пределами Евросоюза центров для возвращения нелегальных мигрантов, первые из которых могут начать работу уже в 2027 году, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Рим рассчитывает заключить соглашения с третьими странами до конца текущего года, чтобы в 2027 году запустить первые центры по модели соглашения Италии с Албанией, однако их финансирование предполагается осуществлять за счет Евросоюза.
Инициативу Италии поддерживает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Ранее 22 страны ЕС направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште с предложением рассмотреть новые механизмы защиты от нелегальной миграции.
Как отмечает Corriere della Sera, среди африканских стран, с которыми переговоры продвинулись дальше всего, находятся Руанда и Уганда. Наиболее активно эту инициативу поддерживают, помимо Дании, Австрия, Нидерланды и Германия. К созданию подобных центров также призывает премьер Греции Кириакос Мицотакис, который, как и Мелони, связывает начало их работы с 2027 годом.
Италия размещает миграционные центры за рубежом за свой счет и под своей юрисдикцией для рассмотрения обращений об убежище, содержания и выдворения нелегалов. Однако итальянские суды неоднократно запрещали содержание мигрантов, возвращая их в Италию, и в конфликте с исполнительной властью оспорили ускоренные процедуры на границе для граждан безопасных стран
Как пишет газета Stampa, с октября 2024 года по январь 2025 года в Албанию перевезли 73 человека, однако все они впоследствии вернулись в Италию по решениям судов. На втором этапе, с мая 2025 года до середины июля 2026 года, в албанские центры перевели 685 человек, менее 15% из которых были репатриированы. По данным итальянских СМИ, расходы на содержание одного из центров в Гьядере только за 2025 год составили около 50 миллионов евро.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Власти 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту, население которого составляет около 85 тысяч человек.