Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает создать за пределами Евросоюза центры для возвращения нелегальных мигрантов, которые могут начать работу в 2027 году.

Рим рассчитывает заключить соглашения с третьими странами до конца текущего года, чтобы запустить первые центры по модели соглашения Италии с Албанией, однако их финансирование предполагается осуществлять за счет Евросоюза.

Итальянские суды неоднократно запрещали содержание мигрантов в таких центрах, возвращая их в Италию.

РИМ, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свете миграционного кризиса в испанской Сеуте предлагает провести переговоры о создании за пределами Евросоюза центров для возвращения нелегальных мигрантов, первые из которых могут начать работу уже в 2027 году, пишет итальянская газета Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в свете миграционного кризиса в испанской Сеуте предлагает провести переговоры о создании за пределами Евросоюза центров для возвращения нелегальных мигрантов, первые из которых могут начать работу уже в 2027 году, пишет итальянская газета Corriere della Sera

По данным издания, соответствующая инициатива станет одной из центральных тем заседания Совета ЕС по внутренним делам, которое пройдет во вторник в дистанционном формате. Италию на нем представит министр внутренних дел Маттео Пьянтедози.

Рим рассчитывает заключить соглашения с третьими странами до конца текущего года, чтобы в 2027 году запустить первые центры по модели соглашения Италии с Албанией, однако их финансирование предполагается осуществлять за счет Евросоюза.

Инициативу Италии поддерживает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Ранее 22 страны ЕС направили письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Антониу Коште с предложением рассмотреть новые механизмы защиты от нелегальной миграции.

Как отмечает Corriere della Sera, среди африканских стран, с которыми переговоры продвинулись дальше всего, находятся Руанда и Уганда. Наиболее активно эту инициативу поддерживают, помимо Дании, Австрия, Нидерланды и Германия. К созданию подобных центров также призывает премьер Греции Кириакос Мицотакис, который, как и Мелони, связывает начало их работы с 2027 годом.

Италия размещает миграционные центры за рубежом за свой счет и под своей юрисдикцией для рассмотрения обращений об убежище, содержания и выдворения нелегалов. Однако итальянские суды неоднократно запрещали содержание мигрантов, возвращая их в Италию, и в конфликте с исполнительной властью оспорили ускоренные процедуры на границе для граждан безопасных стран

Как пишет газета Stampa, с октября 2024 года по январь 2025 года в Албанию перевезли 73 человека, однако все они впоследствии вернулись в Италию по решениям судов. На втором этапе, с мая 2025 года до середины июля 2026 года, в албанские центры перевели 685 человек, менее 15% из которых были репатриированы. По данным итальянских СМИ, расходы на содержание одного из центров в Гьядере только за 2025 год составили около 50 миллионов евро.