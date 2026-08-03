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Экс-премьер Италии раскритиковал Европу за отказ от переговоров по Украине - РИА Новости, 03.08.2026
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00:32 03.08.2026
Экс-премьер Италии раскритиковал Европу за отказ от переговоров по Украине

Экс-премьер Италии Конте выступил за переход к переговорам по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джузеппе Конте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джузеппе Конте, бывший премьер-министр Италии, раскритиковал европейские страны за отсутствие содействия в урегулировании украинского конфликта и выступил за переход к переговорам.
  • Конте также выступил против поставок военной помощи Украине, отметив, что у страны уже есть хорошо оснащенный военный арсенал.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте раскритиковал европейские страны за то, что они не способствуют урегулированию украинского конфликта.
"Я выступаю за переход к переговорам, которого Европа не хочет. Вместо того чтобы называть себя "коалицией желающих", я говорю о Франции, Великобритании и Германии, мы должны создать европейскую коалицию храбрых", - заявил Конте, его слова приводит газета Stampa.
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Кроме того, экс-премьер Италии снова выступил против поставок военной помощи Украине.
"Мне кажется, что Украина располагает очень хорошо оснащенным военным арсеналом. Кроме того, там есть и ультраправые элементы, а также уже существует соответствующий рынок, поэтому возникает вопрос, куда девается это оружие", - подчеркнул политик.
Ранее газета Fatto Quotidiano писала, что на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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