Экс-премьер Италии раскритиковал Европу за отказ от переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Джузеппе Конте, бывший премьер-министр Италии, раскритиковал европейские страны за отсутствие содействия в урегулировании украинского конфликта и выступил за переход к переговорам.

Конте также выступил против поставок военной помощи Украине, отметив, что у страны уже есть хорошо оснащенный военный арсенал.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте раскритиковал европейские страны за то, что они не способствуют урегулированию украинского конфликта.

"Я выступаю за переход к переговорам, которого Европа не хочет. Вместо того чтобы называть себя "коалицией желающих", я говорю о Франции, Великобритании и Германии, мы должны создать европейскую коалицию храбрых", - заявил Конте, его слова приводит газета Stampa

Кроме того, экс-премьер Италии снова выступил против поставок военной помощи Украине.

"Мне кажется, что Украина располагает очень хорошо оснащенным военным арсеналом. Кроме того, там есть и ультраправые элементы, а также уже существует соответствующий рынок, поэтому возникает вопрос, куда девается это оружие", - подчеркнул политик.

Ранее газета Fatto Quotidiano писала, что на Украине были утрачены или похищены 780 465 единиц оружия с начала 2022 года, которые могли впоследствии попасть на черный рынок.