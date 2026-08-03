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В Италии умер мальчик, девять лет находившийся в коме из-за сырого молока - РИА Новости, 03.08.2026
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23:20 03.08.2026
В Италии умер мальчик, девять лет находившийся в коме из-за сырого молока

Dolomiti: в Италии умер мальчик, 9 лет находившийся в коме из-за сырого молока

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тринадцатилетний Маттиа Маэстри из итальянской провинции Тренто скончался 2 августа после девяти лет в вегетативном состоянии.
  • Вегетативное состояние наступило в результате инфекции, вызванной бактерией Escherichia coli из зараженного сырого молока.
  • Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговоры бывшему руководителю сыроварни и сыровару, а семье были присуждены компенсации.
РИМ, 3 авг – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик из итальянской провинции Тренто, который с 2017 года находился в постоянном вегетативном состоянии после тяжелой инфекции, вызванной бактерией из сырого молока, скончался спустя девять лет, сообщило издание Dolomiti.
"Маттиа Маэстри скончался вчера утром, в воскресенье, 2 августа, проведя более двух третей своей очень короткой жизни неподвижно в постели", - пишет издание.
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Трагедия произошла в июне 2017 года, когда Маттиа Маэстри было четыре года. Он съел сыр, изготовленный из сырого молока на сыроварне в городе Коредо. Продукт был заражен бактерией Escherichia coli, которая вызвала у ребенка гемолитико-уремический синдром - тяжелое осложнение инфекции.
В течение последующих девяти лет мальчик находился в вегетативном состоянии, получал искусственное питание и нуждался в постоянной медицинской помощи. По словам отца, в последние месяцы сын принимал 47 лекарственных препаратов в день.
В марте 2025 года верховный кассационный суд Италии окончательно подтвердил приговоры бывшему руководителю сыроварни и сыровару за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным Dolomiti, семье ранее были присуждены компенсации в размере 600 тысяч евро в пользу Маттиа и по 200 тысяч евро каждому из родителей.
После трагедии отец Маттиа начал многолетнюю общественную кампанию, выступая за повышение информированности о рисках употребления сырого молока и продуктов из него, особенно детьми. Он также основал ассоциацию потребителей, посвященную вопросам безопасности продуктов питания.
Из-за смерти мальчика, пишет Dolomiti, дело может получить новую уголовно-правовую квалификацию. Адвокаты семьи заявили, что ожидают возбуждения нового производства по статье о непредумышленном убийстве.
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