В Италии умер мальчик, девять лет находившийся в коме из-за сырого молока

Краткий пересказ от РИА ИИ Тринадцатилетний Маттиа Маэстри из итальянской провинции Тренто скончался 2 августа после девяти лет в вегетативном состоянии.

Вегетативное состояние наступило в результате инфекции, вызванной бактерией Escherichia coli из зараженного сырого молока.

Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговоры бывшему руководителю сыроварни и сыровару, а семье были присуждены компенсации.

РИМ, 3 авг – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик из итальянской провинции Тренто, который с 2017 года находился в постоянном вегетативном состоянии после тяжелой инфекции, вызванной бактерией из сырого молока, скончался спустя девять лет, сообщило издание Тринадцатилетний мальчик из итальянской провинции Тренто, который с 2017 года находился в постоянном вегетативном состоянии после тяжелой инфекции, вызванной бактерией из сырого молока, скончался спустя девять лет, сообщило издание Dolomiti

"Маттиа Маэстри скончался вчера утром, в воскресенье, 2 августа, проведя более двух третей своей очень короткой жизни неподвижно в постели", - пишет издание.

Трагедия произошла в июне 2017 года, когда Маттиа Маэстри было четыре года. Он съел сыр, изготовленный из сырого молока на сыроварне в городе Коредо. Продукт был заражен бактерией Escherichia coli, которая вызвала у ребенка гемолитико-уремический синдром - тяжелое осложнение инфекции.

В течение последующих девяти лет мальчик находился в вегетативном состоянии, получал искусственное питание и нуждался в постоянной медицинской помощи. По словам отца, в последние месяцы сын принимал 47 лекарственных препаратов в день.

В марте 2025 года верховный кассационный суд Италии окончательно подтвердил приговоры бывшему руководителю сыроварни и сыровару за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным Dolomiti, семье ранее были присуждены компенсации в размере 600 тысяч евро в пользу Маттиа и по 200 тысяч евро каждому из родителей.

После трагедии отец Маттиа начал многолетнюю общественную кампанию, выступая за повышение информированности о рисках употребления сырого молока и продуктов из него, особенно детьми. Он также основал ассоциацию потребителей, посвященную вопросам безопасности продуктов питания.