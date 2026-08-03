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В Испании задержали четырех мигрантов после высадки с лодки - РИА Новости, 03.08.2026
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22:55 03.08.2026 (обновлено: 22:56 03.08.2026)
В Испании задержали четырех мигрантов после высадки с лодки

Полиция задержала четырех мигрантов после высадки на материковой части Испании

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители Испании задержали четырех мигрантов после высадки с лодки на побережье Альхесираса.
  • Лодка была обнаружена брошенной недалеко от маяка Пунта-Карнеро, мигранты отсутствуют, поиски продолжаются.
АЛЬХЕСИРАС, 3 авг - РИА Новости. Правоохранители Испании задержали четырех мигрантов после высадки с лодки на побережье Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта на материковой части страны, сообщили РИА Новости в полиции города.
"О прибытии лодки нам сообщили очевидцы. По их словам, на борту могли находиться от 15 до 20 (нелегалов - ред.). Эти цифры мы пока не можем подтвердить. Однако мы уже задержали четырех человек", - сказал сотрудник правоохранительных органов.
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Полиция обнаружила лодку брошенной неподалеку от маяка Пунта-Карнеро. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не нашли мигрантов ни возле судна, ни в прилегающей местности. Поиски людей продолжаются.
Это уже третья лодка с мигрантами, достигшая материковой части Испании менее чем за 48 часов. В воскресенье туда прибыла группа из двух лодок с 17 мигрантами на борту.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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