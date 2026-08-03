В Испании задержали четырех мигрантов после высадки с лодки

АЛЬХЕСИРАС, 3 авг - РИА Новости. Правоохранители Испании задержали четырех мигрантов после высадки с лодки на побережье Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта на материковой части страны, сообщили РИА Новости в полиции города.

"О прибытии лодки нам сообщили очевидцы. По их словам, на борту могли находиться от 15 до 20 (нелегалов - ред.). Эти цифры мы пока не можем подтвердить. Однако мы уже задержали четырех человек", - сказал сотрудник правоохранительных органов.