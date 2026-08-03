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Родственники разыскивают пропавших по дороге в Испанию марокканцев - РИА Новости, 03.08.2026
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09:58 03.08.2026 (обновлено: 10:01 03.08.2026)
Родственники разыскивают пропавших по дороге в Испанию марокканцев

Родственники пропавших по дороге в Сеуту нелегалов разыскивают их через соцсети

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственники пропавших без вести марокканцев, которые пытались нелегально попасть в испанскую Сеуту, разыскивают их через социальные сети.
  • Около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута, при этом 11 человек погибли.
  • Массовый наплыв мигрантов был вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью «сетей торговли людьми» и неверным толкованием постановления испанского суда.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Родственники пропавших без вести марокканцев, пытавшихся нелегально попасть в испанскую Сеуту, разыскивают их через социальные сети.
"Многие марокканские семьи переживают глубокую трагедию. В соцсетях публикуются фотографии пропавших без вести, призывы к владельцам наиболее популярных аккаунтов распространять информацию о марокканцах, связь с которыми была потеряна после беспрецедентного по своим масштабам перехода через границу в сторону испанской Сеуты", - пишет арабоязычное издание "Аз-Заман".
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МВД Марокко сообщило в воскресенье вечером 2 августа, что около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута. В министерстве заявили, что 11 человек погибли в попытке пересечь границу. Кроме того, МВД отметило, что массовый наплыв мигрантов был якобы вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью "сетей торговли людьми" и неверным толкованием постановления испанского суда, которое запрещает немедленное возвращение мигрантов, перехваченных в море.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысячи человек. По предварительным данным испанских властей, при попытках пересечь границу погибли десятки человек.
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В миреСеутаМароккоСеверная АфрикаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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