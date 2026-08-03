Родственники разыскивают пропавших по дороге в Испанию марокканцев

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысячи человек. По предварительным данным испанских властей, при попытках пересечь границу погибли десятки человек.