Футбольные ассоциации Англии и Уэльса отозвали письма в поддержку Инфантино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольные ассоциации Англии и Уэльса первыми официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино президентом ФИФА.
- УЕФА объявил о бойкоте турниров ФИФА до полного отзыва предложения о продаже части коммерческих прав организации.
- Инфантино сообщил об отказе от плана продажи части коммерческих прав на фоне возникших разногласий, после чего УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Футбольные ассоциации Англии и Уэльса стали первыми национальными федерациями, которые официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино президентом Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает журналист Sky News Роб Харрис в соцсети X.
Ранее в СМИ появилась информация, что члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены коллективно отозвать письма в поддержку переизбрания Инфантино на пост главы организации.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.