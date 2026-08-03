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"Игдисамов меня воскресил": юный талант ЦСКА сделал признание - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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Футбол
 
12:23 03.08.2026 (обновлено: 12:35 03.08.2026)
"Игдисамов меня воскресил": юный талант ЦСКА сделал признание

Пономарчук отметил роль Игдисамова в возрождении своей карьеры

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Пономарчук подписал контракт с ЦСКА до конца 2027 года.
  • Полузащитник Артем Пономарчук ранее занимался в академии ЦСКА, затем перешел в "Локомотив", а в 2022 году стал игроком "Спартака".
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов и другой тренер Максим Боков помогли Артему Пономарчуку восстановить уверенность в себе после сложного периода в "Спартаке".
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Артем Пономарчук заявил РИА Новости, что главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов вдохнул в него веру после сложного периода в "молодежке" "Спартака".
Пономарчук, который был капитаном в молодежной команде "Спартака" в феврале подписал контракт с ЦСКА до конца 2027 года. Полузащитник ранее занимался в академии ЦСКА, после чего отправился в "Локомотив", а в 2022 году стал игроком "Спартака". В завершившемся сезоне Молодежной футбольной лиги (МФЛ) он провел 19 матчей. Также Пономарчук являлся капитаном юношеской сборной России (игроки 2007 года рождения), а летом 2026 года 19-летний хавбек дебютировал за молодежную национальную команду.
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"Сборная в те времена была отдушиной. Там я был капитаном, а в "Спартаке" перестал играть, после чего попал в руки к Дмитрию Игоревичу Игдисамову в ЦСКА, который вместе с Максимом Эдуардовичем Боковым вдохнули в меня веру в себя. До этого у меня опускались руки, а они меня воскресили", - сказал Пономарчук в интервью РИА Новости.
Игдисамов работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году. В начале июня армейцы объявили об утверждении 39-летнего Игдисамова главным тренером. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
Полностью интервью с Пономарчуком читайте 4 августа на сайте РИА Новости.
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