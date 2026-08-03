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Жители регионов могут подать заявление для голосования на выборах в Москве - РИА Новости, 03.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
09:13 03.08.2026
Жители регионов могут подать заявление для голосования на выборах в Москве

Начался прием заявлений для голосования на выборах в Москве от жителей регионов

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 3 августа по 14 сентября 2026 года жители российских регионов могут подать заявление, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму в Москве.
  • Заявление на включение в список избирателей можно подать лично в столичных центрах госуслуг "Мои документы" без предварительной записи, предъявив паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жители регионов РФ с понедельника могут подать заявление, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут 18-20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов по одномандатным округам и партийным спискам.
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"С 3 августа по 14 сентября 2026 года в столичных центрах госуслуг "Мои документы" совершеннолетние на день голосования граждане Российской Федерации могут подать заявление на включение в список избирателей для участия в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва по месту фактического проживания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посетить офис "Мои документы" можно без предварительной записи. Заявление подается лично и может быть зарегистрировано только один раз. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел, если паспорт в процессе замены.
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"В день обращения выдается отрывная часть заявления, подтверждающая его подачу. Территориальная избирательная комиссия не позднее следующего дня после подачи заявления включает гражданина в список избирателей по месту проживания. Проверить наличие заявления можно с помощью сервиса "Мобильный избиратель", - подчеркивается в сообщении.
Добавляется, что если гражданин ранее подавал заявление и хочет изменить избирательный участок, ему необходимо аннулировать заявление о включении в список избирателей. Сделать это можно также в центрах "Госуслуг".
Жители всех регионов Российской Федерации смогут проголосовать на любых избирательных участках в Москве с помощью терминалов электронного голосования посредством механизма "Мобильный избиратель". Кроме того, граждане из Республики Мордовии и Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей также смогут отдать свой голос за высших должностных лиц своих субъектов Российской Федерации.
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