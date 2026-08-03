ФМБА выделили горячую линию психологической помощи для жителей Геленджика

"Параллельно с медицинскими бригадами психологическую поддержку пострадавшим и их близким оказывают психологи агентства, помогая справиться со стрессом и острыми состояниями. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.