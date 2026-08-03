ФМБА выделили горячую линию психологической помощи для жителей Геленджика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Геленджике в результате падения обломков беспилотников пострадали и погибли люди, среди погибших — трое детей.
- Психологи Федерального медико-биологического агентства России оказывают пострадавшим и их близким психологическую поддержку.
- Выделен телефон горячей линии психологической помощи ФМБА России: +7 (977) 360-77-84.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме выделен для пострадавших в Геленджике, сообщается в канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на платформе "Макс".
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
"Параллельно с медицинскими бригадами психологическую поддержку пострадавшим и их близким оказывают психологи агентства, помогая справиться со стрессом и острыми состояниями. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
В ФМБА добавили, что на территории медицинских организаций ФМБА России в Краснодарском крае организован круглосуточный пост оказания психологической помощи.
Телефон горячей линии психологической помощи ФМБА России: +7 (977) 360-77-84.