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Пострадавшего при атаке на Геленджик ребенка эвакуируют в краевую больницу - РИА Новости, 03.08.2026
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19:46 03.08.2026
Пострадавшего при атаке на Геленджик ребенка эвакуируют в краевую больницу

Пострадавшего при атаке ВСУ на Геленджик ребенка эвакуируют в краевую больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди.
  • Один из трех пострадавших детей будет эвакуирован в детскую краевую больницу.
СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Один ребенок, пострадавший после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку, будет эвакуирован в краевую больницу, заявил главный врач городской больницы города-курорта Геленджик Сергей Ермаков.
В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди.
"В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них трое детей. Один ребенок ожидает эвакуации и в эти минуты уже будет эвакуирована в детскую краевую больницу", - приводятся слова Ермакова на видеозаписи в канале главы Геленджика Алексея Богодистова.
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