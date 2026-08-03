Пострадавшего при атаке на Геленджик ребенка эвакуируют в краевую больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди.
- Один из трех пострадавших детей будет эвакуирован в детскую краевую больницу.
СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Один ребенок, пострадавший после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку, будет эвакуирован в краевую больницу, заявил главный врач городской больницы города-курорта Геленджик Сергей Ермаков.
В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди.
"В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них трое детей. Один ребенок ожидает эвакуации и в эти минуты уже будет эвакуирована в детскую краевую больницу", - приводятся слова Ермакова на видеозаписи в канале главы Геленджика Алексея Богодистова.