Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Геленджике возросло до 40

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке возросло число пострадавших до 40 человек.
- Среди пострадавших — трое погибших детей, 21 человек, включая троих детей, были госпитализированы, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке возросло до 40, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
"Сорок человек получили различные травмы. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19-и оказали необходимую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении оперштаба.
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