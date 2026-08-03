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Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Геленджике возросло до 40 - РИА Новости, 03.08.2026
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17:05 03.08.2026 (обновлено: 17:22 03.08.2026)
Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Геленджике возросло до 40

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке возросло до 40

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке возросло число пострадавших до 40 человек.
  • Среди пострадавших — трое погибших детей, 21 человек, включая троих детей, были госпитализированы, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке возросло до 40, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
"Сорок человек получили различные травмы. В медицинские учреждения госпитализировали 21 человека, еще 19-и оказали необходимую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении оперштаба.
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