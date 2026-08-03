В Геленджике психологи работают в больнице с пострадавшими при атаке БПЛА

СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Психологи работают в сельской больнице с пострадавшими в результате атаки БПЛА ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком, заявил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Он уточнил, что дополнительно в медучреждении оказывают помощь людям врачи из городской больницы и ближайшего санатория. Глава курорта добавил, что свою помощь также предложили волонтеры.