В Геленджике психологи работают в больнице с пострадавшими при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком есть пострадавшие и погибшие, среди которых трое детей.
- Число пострадавших при атаке достигло около 40 человек, 17 из них были доставлены в медучреждения.
- В больнице Архипо-Осиповки оказывают помощь пострадавшим, в том числе работают два психолога.
СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Психологи работают в сельской больнице с пострадавшими в результате атаки БПЛА ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком, заявил глава Геленджика Алексей Богодистов.
В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей. Кондратьев также сообщал, что число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, 17 из них были доставлены в медучреждения.
"В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим… На месте работают два психолога", - написал Богодистов в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что дополнительно в медучреждении оказывают помощь людям врачи из городской больницы и ближайшего санатория. Глава курорта добавил, что свою помощь также предложили волонтеры.