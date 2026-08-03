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В Геленджике психологи работают в больнице с пострадавшими при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.08.2026
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15:47 03.08.2026
В Геленджике психологи работают в больнице с пострадавшими при атаке БПЛА

Психологи работают в больнице с пострадавшими при атаке БПЛА на Геленджик

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком есть пострадавшие и погибшие, среди которых трое детей.
  • Число пострадавших при атаке достигло около 40 человек, 17 из них были доставлены в медучреждения.
  • В больнице Архипо-Осиповки оказывают помощь пострадавшим, в том числе работают два психолога.
СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Психологи работают в сельской больнице с пострадавшими в результате атаки БПЛА ВСУ на село Архипо-Осиповка под Геленджиком, заявил глава Геленджика Алексей Богодистов.
В понедельник утром губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей. Кондратьев также сообщал, что число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик достигло около 40 человек, 17 из них были доставлены в медучреждения.
"В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим… На месте работают два психолога", - написал Богодистов в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что дополнительно в медучреждении оказывают помощь людям врачи из городской больницы и ближайшего санатория. Глава курорта добавил, что свою помощь также предложили волонтеры.
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