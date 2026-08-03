Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике проводят телемедконсультации по состоянию пострадавших - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 03.08.2026 (обновлено: 14:20 03.08.2026)
В Геленджике проводят телемедконсультации по состоянию пострадавших

В Геленджике проводят телемедконсультации по состоянию пострадавших из-за атаки

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиВрач проводит телемедицинские консультации
Врач проводит телемедицинские консультации - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Врач проводит телемедицинские консультации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
  • Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, координацию оказания медицинской помощи пострадавшим осуществляет федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Телемедицинские консультации проводятся по состоянию пострадавших из-за атаки БПЛА в Геленджике, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Утром в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.​
"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ГеленджикРоссияАлексей КузнецовВениамин КондратьевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала