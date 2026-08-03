В Геленджике проводят телемедконсультации по состоянию пострадавших

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
- Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, координацию оказания медицинской помощи пострадавшим осуществляет федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Телемедицинские консультации проводятся по состоянию пострадавших из-за атаки БПЛА в Геленджике, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Утром в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
"Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сказал Кузнецов.
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