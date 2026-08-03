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При атаке ВСУ на Геленджик погибли четыре человека, включая ребенка - РИА Новости, 03.08.2026
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13:16 03.08.2026 (обновлено: 18:50 03.08.2026)
При атаке ВСУ на Геленджик погибли четыре человека, включая ребенка

При ударе ВСУ по Геленджику погибли четыре человека, включая ребенка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе дронов ВСУ по Геленджику погибли четыре человека, среди них есть ребенок.
  • Десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, пострадали, троим потребовалась госпитализация.
  • По поручению губернатора на место атаки направили специализированную бригаду медицины катастроф.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. При ударе дронов ВСУ по Геленджику погибли четыре человека, сообщил оперштаб Краснодарского края.
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"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до четырех", — написали власти региона на платформе "Макс".

Среди жертв атаки есть ребенок. Кроме того, пострадали десять мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. Трем раненым потребовалась госпитализация, остальным оказали медицинскую помощь на месте удара.
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева туда направили специализированную бригаду медицины катастроф. Власти поддержат пострадавших и семьи погибших.
Глава региона ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб.
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Как, в свою очередь, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Лента.ру", удар ВСУ по Геленджику, где находится множество отдыхающих, в том числе и детей, является военным преступлением.
"Какие военные объекты в Геленджике, где колоссальное количество мирных (граждан - ред.) находится? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку, но ждать военного трибунала, я думаю, что нет смысла", - сказал Колесник.
 
Специальная военная операция на УкраинеГеленджикПроисшествияВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайАлексей Богодистов
 
 
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