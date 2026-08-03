В Геленджике, где три человека погибли из-за БПЛА, развернули оперштаб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Геленджике Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА погибли три человека, 13 пострадали.
- На месте трагедии развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
КРАСНОДАР, 3 авг – РИА Новости. Оперативный штаб развернут в Геленджике Краснодарского края, где в результате падения обломков БПЛА погибли три человека, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Утром в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
"На месте развернут оперативный штаб, организована координация служб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим окажем всю необходимую помощь", - написал Богодистов в канале на платформе "Максе".
Глава Геленджика уточнил, что на месте трагедии работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, еще три бригады запросили из Туапсе. Ожидается специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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