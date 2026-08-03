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В Геленджике, где три человека погибли из-за БПЛА, развернули оперштаб - РИА Новости, 03.08.2026
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13:06 03.08.2026
В Геленджике, где три человека погибли из-за БПЛА, развернули оперштаб

Оперштаб развернули в Геленджике, где из-за обломков БПЛА погибли 3 человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Толстый мыс в городе Геленджике
Вид на Толстый мыс в городе Геленджике - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Толстый мыс в городе Геленджике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Геленджике Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА погибли три человека, 13 пострадали.
  • На месте трагедии развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
КРАСНОДАР, 3 авг – РИА Новости. Оперативный штаб развернут в Геленджике Краснодарского края, где в результате падения обломков БПЛА погибли три человека, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.
Утром в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.
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"На месте развернут оперативный штаб, организована координация служб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим окажем всю необходимую помощь", - написал Богодистов в канале на платформе "Максе".
Глава Геленджика уточнил, что на месте трагедии работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, еще три бригады запросили из Туапсе. Ожидается специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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