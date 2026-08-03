В Геленджике, где три человека погибли из-за БПЛА, развернули оперштаб

КРАСНОДАР, 3 авг – РИА Новости. Оперативный штаб развернут в Геленджике Краснодарского края, где в результате падения обломков БПЛА погибли три человека, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Глава Геленджика уточнил, что на месте трагедии работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, еще три бригады запросили из Туапсе. Ожидается специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара. Он отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.