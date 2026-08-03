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Гарбузов: в Москве создали систему контроля материальных активов - РИА Новости, 03.08.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 03.08.2026
Гарбузов: в Москве создали систему контроля материальных активов

В столице разработана система автоматического учета имущества организаций

© Фото : пресс-служба ДИППСистема контроля материальных активов
Система контроля материальных активов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Московские ИТ-компании разработали систему автоматического учета имущества организаций — "Умные шкафы", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В столице активно развиваются решения, которые помогают бизнесу и госучреждениям эффективнее управлять запасами и сокращать потери. Сегодня в городе работает ряд предприятий, создающих современные отечественные технологии для автоматизации учета: они позволяют отслеживать товары в реальном времени, снижать издержки и выстраивать прозрачную систему контроля", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он пояснил, что такие разработки востребованы в медицине, логистике и промышленности, где ошибки в подсчетах приводят к существенным финансовым потерям.
Устройства, разработанные Группой компаний ISBC совместно с ИТ-компанией "Альтатек", работают по принципу "умного шкафа". "Они сами фиксируют, что положили внутрь и что забрали, и сразу обновляют данные. Это помогает в случае, когда нужного предмета нет на месте, а запасы либо избыточны, либо заканчиваются в неподходящий момент", - уточнили в пресс-службе.
В основе решения лежат российские технологии: оборудование, программы и комплектующие. Поэтому система не зависит от зарубежных поставок.
На данный момент такие "умные шкафы" тестируют в больницах, на складах и на предприятиях. Планируется сделать систему еще более интеллектуальной — чтобы она могла не только учитывать запасы, но и заранее подсказывать, когда и какие товары понадобится докупить.
Генеральный директор "Альтатек" Семен Пашорин отметил, что основная задача бизнеса на данный момент — снижать издержки и повышать прозрачность операций. Новая система позволяет компаниям автоматизировать учет и контроль ресурсов без сложных доработок.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. На данный момент производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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