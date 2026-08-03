Гарбузов: в Москве создали систему контроля материальных активов

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Московские ИТ-компании разработали систему автоматического учета имущества организаций — "Умные шкафы", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"В столице активно развиваются решения, которые помогают бизнесу и госучреждениям эффективнее управлять запасами и сокращать потери. Сегодня в городе работает ряд предприятий, создающих современные отечественные технологии для автоматизации учета: они позволяют отслеживать товары в реальном времени, снижать издержки и выстраивать прозрачную систему контроля", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он пояснил, что такие разработки востребованы в медицине, логистике и промышленности, где ошибки в подсчетах приводят к существенным финансовым потерям.

Устройства, разработанные Группой компаний ISBC совместно с ИТ-компанией "Альтатек", работают по принципу "умного шкафа". "Они сами фиксируют, что положили внутрь и что забрали, и сразу обновляют данные. Это помогает в случае, когда нужного предмета нет на месте, а запасы либо избыточны, либо заканчиваются в неподходящий момент", - уточнили в пресс-службе.

В основе решения лежат российские технологии: оборудование, программы и комплектующие. Поэтому система не зависит от зарубежных поставок.

На данный момент такие "умные шкафы" тестируют в больницах, на складах и на предприятиях. Планируется сделать систему еще более интеллектуальной — чтобы она могла не только учитывать запасы, но и заранее подсказывать, когда и какие товары понадобится докупить.

Генеральный директор "Альтатек" Семен Пашорин отметил, что основная задача бизнеса на данный момент — снижать издержки и повышать прозрачность операций. Новая система позволяет компаниям автоматизировать учет и контроль ресурсов без сложных доработок.