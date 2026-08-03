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Парламент Гагаузии принял декларацию о защите конституционного статуса - РИА Новости, 03.08.2026
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18:47 03.08.2026
Парламент Гагаузии принял декларацию о защите конституционного статуса

Парламент Гагаузии принял декларацию о защите конституционного статуса региона

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Гагаузии
Флаги Молдавии и Гагаузии - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Гагаузии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народное собрание Гагаузской автономии приняло декларацию о защите конституционного статуса региона.
  • В декларации говорится о недопустимости урезания полномочий региона на основании решения Конституционного суда от 9 июля 2026 года и содержится призыв к Кишиневу соблюдать нормы основного закона страны.
  • Документ адресован президенту, парламенту и правительству Молдавии, а также международным структурам, включая ОБСЕ, Совет Европы и Делегацию Европейского союза в республике.
КИШИНЕВ, 3 авг – РИА Новости. Народное собрание (местный парламент) Гагаузской автономии Молдавии в понедельник приняло декларацию о защите конституционного статуса региона, выступив против пересмотра избирательной системы и административных границ региона без согласования с местными жителями и депутатами, следует из онлайн-трансляции заседания на канале парламента в YouTube.
Парламент Молдавии в конце июля утвердил в первом чтении ряд поправок в Избирательный кодекс о проведении выборов в Гагаузии. Кишинев предлагает автономии перейти от одномандатной избирательной системы к пропорциональной. Также предложено изменить численный состав парламента автономии, ввести обязательное владение государственным языком для кандидатов в руководители Гагаузии, отменить ценз оседлости для избирателей. Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии и самостоятельно проводить выборы в регионе.
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"Мы голосуем сейчас за принятие декларации, текст есть на сайте, вы все с ним ознакомлены", - сказал спикер парламента Гагаузии Валентин Гайдаржи.
Позднее он заявил, что декларация принята большинством голосов.
В заявлении гагаузских депутатов говорится о недопустимости урезания полномочий региона на основании решения Конституционного суда от 9 июля 2026 года и содержится призыв к Кишиневу соблюдать нормы основного закона страны.
"Решение Конституционного суда не может рассматриваться как основание для пересмотра основных прав и полномочий автономии. Мы выступаем против изменения системы выборов и территориального устройства без проведения референдума в Гагаузии", - говорится в тексте декларации. Народные избранники напомнили, что любые поправки в законы, затрагивающие статус Гагаузии, должны утверждаться не менее чем тремя пятыми избранных депутатов парламента Молдавии — то есть минимум 61 голосом. При этом в автономии допустили обсуждение выборов депутатов и главы региона в один день, но только после проведения публичных консультаций с общественностью.
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Принятый документ адресован президенту, парламенту и правительству Молдавии, а также международным структурам, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет Европы и Делегацию Европейского союза в республике.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
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