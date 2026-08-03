Во Франции арестовали полицейского после применения оружия для защиты

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"В ходе опасного вмешательства против вооруженных и жестоких бандитов два полицейских получили ранения, и один из них был вынужден применить оружие для защиты себя и своих коллег. В стране, где искажение ценностей стало нормой, этот образцовый сотрудник был помещен под стражу", - написал мэр в своих соцсетях, осудив такие действия по отношению к правоохранителю.