Во Франции арестовали полицейского после применения оружия для защиты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полицейский на юго-востоке Франции был помещен под стражу после применения табельного оружия при попытке задержать грабителей.
- В ходе инцидента два полицейских получили ранения, один из них применил оружие для защиты себя и своих коллег, один преступник был задержан, другой скрылся.
ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости. Полицейский на юго-востоке Франции, пострадавший при попытке задержать грабителей, был помещен под стражу после применения табельного оружия для защиты себя и своих коллег, сообщил мэр коммуны Валлорис Кевин Лучано.
«
"В ходе опасного вмешательства против вооруженных и жестоких бандитов два полицейских получили ранения, и один из них был вынужден применить оружие для защиты себя и своих коллег. В стране, где искажение ценностей стало нормой, этот образцовый сотрудник был помещен под стражу", - написал мэр в своих соцсетях, осудив такие действия по отношению к правоохранителю.
Инцидент произошел в воскресенье днем, когда полицейские пытались пресечь ограбление. Один из преступников был задержан, другому удалось скрыться, заявил Лучано.