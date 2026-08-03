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Во Франции арестовали полицейского после применения оружия для защиты - РИА Новости, 03.08.2026
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11:47 03.08.2026 (обновлено: 11:48 03.08.2026)
Во Франции арестовали полицейского после применения оружия для защиты

Лучано: во Франции полицейского поместили под стражу после применения оружия

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейский на юго-востоке Франции был помещен под стражу после применения табельного оружия при попытке задержать грабителей.
  • В ходе инцидента два полицейских получили ранения, один из них применил оружие для защиты себя и своих коллег, один преступник был задержан, другой скрылся.
ПАРИЖ, 3 авг – РИА Новости. Полицейский на юго-востоке Франции, пострадавший при попытке задержать грабителей, был помещен под стражу после применения табельного оружия для защиты себя и своих коллег, сообщил мэр коммуны Валлорис Кевин Лучано.
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"В ходе опасного вмешательства против вооруженных и жестоких бандитов два полицейских получили ранения, и один из них был вынужден применить оружие для защиты себя и своих коллег. В стране, где искажение ценностей стало нормой, этот образцовый сотрудник был помещен под стражу", - написал мэр в своих соцсетях, осудив такие действия по отношению к правоохранителю.
Инцидент произошел в воскресенье днем, когда полицейские пытались пресечь ограбление. Один из преступников был задержан, другому удалось скрыться, заявил Лучано.
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