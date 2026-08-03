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В Москве открылась фотовыставка ко Дню строителя - РИА Новости, 03.08.2026
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16:55 03.08.2026
В Москве открылась фотовыставка ко Дню строителя

Фотовыставка на Рождественском бульваре открылась ко Дню строителя

© Фото : пресс-служба ГК "Стилобат"Уличная фотовыставка "Москва-2026. Стройка как искусство" на Рождественском бульваре в Москве
Уличная фотовыставка Москва-2026. Стройка как искусство на Рождественском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба ГК "Стилобат"
Уличная фотовыставка "Москва-2026. Стройка как искусство" на Рождественском бульваре в Москве
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Москва-2026. Стройка как искусство", приуроченная к 70-летию Дня строителя и рассказывающая о современном градостроительном развитии столицы через призму ключевых объектов, введенных с 2016 по 2026 годы, открылась на Рождественском бульваре, сообщил организатор проекта – группа компаний "Стилобат".

В экспозиции представлены фотографии 31 знакового городского объекта, показывающие развитие всех сфер городской жизни, а также их визуальные образы. Они созданы с помощью искусственного интеллекта в стилистике работ русских и мировых художников – Василия Верещагина, Карла Брюллова, Марка Шагала, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Казимира Малевича и других.

Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Стилобат" Лев Мазараки, градостроительное развитие Москвы ориентировано на комплексное преобразование города.

"Стратегическая цель – создание максимально комфортной среды для каждого москвича. При этом Москва успешно сочетает социокультурный рост с поддержкой бизнеса и сохранением высокого инвестиционного и промышленного потенциала. Сегодня реализуемые программы развития превратили наш город в один из самых уютных мегаполисов в мире", – приводятся в сообщении слова Мазараки.

По его словам, выставка "Москва-2026. Стройка как искусство" говорит о том, что строительство – это самый созидательный вид искусства, где технологии будущего соединяются с человеческими идеями и смыслами. Москва является мировым лидером в реализации масштабных градостроительных мегапроектов и городом, где уже реализованы принципы комфорта, престижа, культуры, инноваций и экологии.

Выставка продлится до 16 августа 2026 года.
© Фото : пресс-служба ГК "Стилобат"Уличная фотовыставка "Москва-2026. Стройка как искусство" на Рождественском бульваре в Москве
Уличная фотовыставка Москва-2026. Стройка как искусство на Рождественском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : пресс-служба ГК "Стилобат"
Уличная фотовыставка "Москва-2026. Стройка как искусство" на Рождественском бульваре в Москве
 
МоскваВасилий ВерещагинКарл БрюлловМарк Шагал
 
 
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