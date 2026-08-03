В Москве открылась фотовыставка ко Дню строителя

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уличная фотовыставка "Москва-2026. Стройка как искусство", приуроченная к 70-летию Дня строителя и рассказывающая о современном градостроительном развитии столицы через призму ключевых объектов, введенных с 2016 по 2026 годы, открылась на Рождественском бульваре, сообщил организатор проекта – группа компаний "Стилобат".



В экспозиции представлены фотографии 31 знакового городского объекта, показывающие развитие всех сфер городской жизни, а также их визуальные образы. Они созданы с помощью искусственного интеллекта в стилистике работ русских и мировых художников – Василия Верещагина, Карла Брюллова, Марка Шагала, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Казимира Малевича и других.



Как подчеркнул председатель совета директоров ГК "Стилобат" Лев Мазараки, градостроительное развитие Москвы ориентировано на комплексное преобразование города.



"Стратегическая цель – создание максимально комфортной среды для каждого москвича. При этом Москва успешно сочетает социокультурный рост с поддержкой бизнеса и сохранением высокого инвестиционного и промышленного потенциала. Сегодня реализуемые программы развития превратили наш город в один из самых уютных мегаполисов в мире", – приводятся в сообщении слова Мазараки.



По его словам, выставка "Москва-2026. Стройка как искусство" говорит о том, что строительство – это самый созидательный вид искусства, где технологии будущего соединяются с человеческими идеями и смыслами. Москва является мировым лидером в реализации масштабных градостроительных мегапроектов и городом, где уже реализованы принципы комфорта, престижа, культуры, инноваций и экологии.



Выставка продлится до 16 августа 2026 года.