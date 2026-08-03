Краткий пересказ от РИА ИИ Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине и заставить ее соблюдать правила ведения боя.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европейский союз прекратить военную помощь Украине и заставить ее соблюдать правила ведения боя, не нанося ударов по мирному населению.

В понедельник в результате падения обломков украинского беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей. Число пострадавших достигло 40 человек.

"Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей", - написал Мема на своей странице в соцсети Х

По мнению политика, Европейский союз постепенно превращается в "террористическую организацию" и рискует спровоцировать жесткий ответ со стороны России, продолжая финансировать атаки на гражданское население.

Он также добавил, что союз не может продолжать претендовать на роль "бастиона цивилизации и международного права", одновременно финансируя конфликт.

Украинский премьер Сергей Корецкий 30 июля заявил, что Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза, которые пойдут на усиление обороны и "первоочередные нужды".