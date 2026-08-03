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Финский политик призвал ЕС прекратить военную помощь Украине - РИА Новости, 03.08.2026
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22:52 03.08.2026
Финский политик призвал ЕС прекратить военную помощь Украине

Финский политик Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал ЕС прекратить военную помощь Украине и заставить ее соблюдать правила ведения боя.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европейский союз прекратить военную помощь Украине и заставить ее соблюдать правила ведения боя, не нанося ударов по мирному населению.
В понедельник в результате падения обломков украинского беспилотника в поселке Архипо-Осиповка в Геленджике погибли семь человек, в том числе трое детей. Число пострадавших достигло 40 человек.
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"Я призываю Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом столь варварской атаки на гражданских в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь Украине и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нацеливаясь на мирных жителей", - написал Мема на своей странице в соцсети Х.
По мнению политика, Европейский союз постепенно превращается в "террористическую организацию" и рискует спровоцировать жесткий ответ со стороны России, продолжая финансировать атаки на гражданское население.
Он также добавил, что союз не может продолжать претендовать на роль "бастиона цивилизации и международного права", одновременно финансируя конфликт.
Украинский премьер Сергей Корецкий 30 июля заявил, что Украина получила 3,47 миллиарда евро в рамках очередного транша от Евросоюза, которые пойдут на усиление обороны и "первоочередные нужды".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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