Экзамен для Плющенко и Тутберидзе: что произошло на закрытых прокатах

По итогам выступлений состоялось общее собрание. На нем было объявлено, что федерация обнародует решение по составу через неделю, параллельно занимаясь покупкой билетов в Китай. Однако, по данным РИА Новости, принципиальное решение не менять изначальную заявку остается в силе - просто его объявят официально чуть позже, если не случится форс-мажора.



Один из факторов неожиданности - трудность с нейтральным статусом - наших юниоров точно минует. По данным РИА Новости, никаких проблем с документами у наших претендентов нет. А остальное уже в руках судьбы.



При этом руководство федерации обозначило, что на этап в Китае у наших юниоров будет четкая задача в каждом виде - попасть в тройку. Маловероятно, что в случае даже не идеально чистых, а просто рабочих прокатов хоть кому-то из нашей заявки удастся выпасть из топ-3. И тем не менее начальство обозначило, что если вдруг случится невероятное, и кто-то задачу не выполнит, на этапы в Бангкоке и Анкаре могут поехать запасные.



Решение объясняется просто. Приоритет для нашей сборной - попадание в Финал Гран-при. В условиях, когда нам для достижения этих целей доступны лишь по одной квоте в каждом виде (в парах можно выставить еще один дуэт на один дополнительный этап в Польше, но, кажется, едва ли у нас получится воспользоваться этой возможностью), нашим спортсменам желательно занимать в Китае то самое место в топ-3, которое даст необходимое количество очков для прохода в финал. Если же не попадать в тройку на первом же этапе, задача становится практически невыполнимой.



В таком случае федерация планирует реализовать вторую задачу - максимально обкатать по международным стартам всех ближайших претендентов и дать им получить технический минимум, чтобы через полгода иметь выбор при составлении заявки на юниорский чемпионат мира. Со стороны такой подход может восприниматься, как излишнее давление на детскую психику, однако давайте будем реалистами.



Во-первых, наша юниорская сборная по совокупности объективно сильнейшая в мире. Приводить в пример Олимпиаду-2026 здесь излишне - он совершенно не релевантен. Тогда, в Милане, мы располагали травмированным лидером без рейтинга и авторитета у судей (Аделия Петросян) и таким же "котом в мешке" для международной аудитории в самом конкурентном виде, перенасыщенном выдающимися спортсменами (Петр Гуменник).



Юниорские турниры в этом плане сильно отличаются по уровню оппозиции. Пожалуй, наибольшие проблемы нашей сборной могла бы доставить японка Мао Симада, выигравшая три последних юниорских чемпионата мира подряд, но она очень кстати в этом сезоне перешла во взрослые. Таким образом "попасть в тройку" для наших лидеров - это даже не задача максимум. Это, напротив, базовый минимум, достижению которого не должны помешать даже гипотетически строгие и излишне придирчивые судьи.



А во-вторых, не стоит недооценивать стрессоустойчивость наших юниоров. Едва ли хоть кто-то из них поедет в Китай, чтобы посмотреть Терракотовую армию и немного покататься по льду. Наши фигуристы однозначно готовы ко всему. Осталось лишь дождаться, когда мы сможем увидеть их в деле. Этап Гран-при в Сиане пройдет с 20 по 22 августа.