Экзамен для Плющенко и Тутберидзе: что произошло на закрытых прокатах

Ученики Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе сошлись на закрытых прокатах юниорской сборной России. РИА Новости заглянуло в щелку и рассказывает, как формируется состав команды на международные старты.
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Предполагалось, что по итогам закрытых прокатов окончательно утвердят состав участников серии юниорского Гран-при от России, но фактически с этим вопросом определились еще до них. По данным РИА Новости, федерация решила не менять заявку, озвученную ранее - Лев Лазарев и Елена Костылева в одиночном катании, Мария Фефелова/Артем Валов в танцах и Полина Шешелева/Егор Карнаухов в парах.
Руководство федерации, по нашим данным, в целом было удовлетворено увиденным. Сборная готова к возвращению на международную арену, - таков был вердикт начальства на итоговом общем собрании. Многие очевидцы отдельно выделяли Арсения Федотова - одного из двух участников прокатов, в межсезонье перешедшего от Этери Тутберидзе к Алексею Мишину. Времени на адаптацию этому таланту словно и не потребовалось.
Отдельно отмечали хореографические находки в короткой программе Арсения. Очевидцам показалось, что она "современная" и "стильная". Федерация согласилась.
В какой-то момент начало казаться, что по итогам произвольной программы возможно все, но действующий лидер мужской сборной Лазарев сделал то, что и должен - прыгнул пять четверных и снял все вопросы. В их противостоянии, которое уже можно считать современной классикой (пусть и в "детском" виде), ничего не меняется - Федотов по-прежнему лучший шоумен, а Лазарев все еще идет к результату, не видя препятствий.
В остальных видах, пожалуй, обошлось без интриги. В женском одиночном участницы расположились по статусу. Никто не обошелся без ошибок в обоих днях, но Костылева безоговорочно подтвердила статус лидера, София Дзепка окончательно убедила всех в своем таланте перед дебютом по взрослым внутри страны, а Виктория Стрельцова обозначила большой запас по ультра-си на перспективу.
В танцах на льду было отмечено, что всем участникам еще предстоит довести программы до идеала - что абсолютно логично, учитывая ранний старт сезона. Именно танцоры в этом плане критически зависят от накатанности постановок - хотя бы потому, что шанса отыграться за счет тех же четверных прыжков у них нет. Их ультра-си - идеальное попадание в образ и химия между партнерами. И первое достигается лишь одним образом - доработкой и донастройкой программ. В остальном же и Мария Фефелова/Артем Валов, и Зоя Пестова/Артем Лагутов, и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов руководство порадовали.
Парное катание, где участвовало трио из школы Тутберидзе под руководством Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина, оставило наиболее цельное впечатление. Вся тройка - Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Таисия Гусева/Даниил Овчинников, Полина Сажина/Алексей Белкин - обошлась без критичных ошибок в оба дня, а также продемонстрировало готовые, проработанные программы. Для июля их степень готовности - выдающаяся. Шешелева/Карнаухов глобально сохранили лидирующую позицию, но Гусева/Овчинников, по словам очевидцев, в этот раз были не хуже. Эту пару явно будут иметь в виду.
Руководство федерации, по нашим данным, в целом было удовлетворено увиденным. Сборная готова к возвращению на международную арену, - таков был вердикт начальства на итоговом общем собрании. Многие очевидцы отдельно выделяли Арсения Федотова - одного из двух участников прокатов, в межсезонье перешедшего от Этери Тутберидзе к Алексею Мишину. Времени на адаптацию этому таланту словно и не потребовалось.
Отдельно отмечали хореографические находки в короткой программе Арсения. Очевидцам показалось, что она "современная" и "стильная". Федерация согласилась.
В какой-то момент начало казаться, что по итогам произвольной программы возможно все, но действующий лидер мужской сборной Лазарев сделал то, что и должен - прыгнул пять четверных и снял все вопросы. В их противостоянии, которое уже можно считать современной классикой (пусть и в "детском" виде), ничего не меняется - Федотов по-прежнему лучший шоумен, а Лазарев все еще идет к результату, не видя препятствий.
В остальных видах, пожалуй, обошлось без интриги. В женском одиночном участницы расположились по статусу. Никто не обошелся без ошибок в обоих днях, но Костылева безоговорочно подтвердила статус лидера, София Дзепка окончательно убедила всех в своем таланте перед дебютом по взрослым внутри страны, а Виктория Стрельцова обозначила большой запас по ультра-си на перспективу.
В танцах на льду было отмечено, что всем участникам еще предстоит довести программы до идеала - что абсолютно логично, учитывая ранний старт сезона. Именно танцоры в этом плане критически зависят от накатанности постановок - хотя бы потому, что шанса отыграться за счет тех же четверных прыжков у них нет. Их ультра-си - идеальное попадание в образ и химия между партнерами. И первое достигается лишь одним образом - доработкой и донастройкой программ. В остальном же и Мария Фефелова/Артем Валов, и Зоя Пестова/Артем Лагутов, и Дарья Дрожжина/Иван Тельнов руководство порадовали.
Парное катание, где участвовало трио из школы Тутберидзе под руководством Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина, оставило наиболее цельное впечатление. Вся тройка - Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Таисия Гусева/Даниил Овчинников, Полина Сажина/Алексей Белкин - обошлась без критичных ошибок в оба дня, а также продемонстрировало готовые, проработанные программы. Для июля их степень готовности - выдающаяся. Шешелева/Карнаухов глобально сохранили лидирующую позицию, но Гусева/Овчинников, по словам очевидцев, в этот раз были не хуже. Эту пару явно будут иметь в виду.
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2 августа, 17:16
Не попадете в топ-3, в Таиланд поедут другие!
По итогам выступлений состоялось общее собрание. На нем было объявлено, что федерация обнародует решение по составу через неделю, параллельно занимаясь покупкой билетов в Китай. Однако, по данным РИА Новости, принципиальное решение не менять изначальную заявку остается в силе - просто его объявят официально чуть позже, если не случится форс-мажора.
Один из факторов неожиданности - трудность с нейтральным статусом - наших юниоров точно минует. По данным РИА Новости, никаких проблем с документами у наших претендентов нет. А остальное уже в руках судьбы.
При этом руководство федерации обозначило, что на этап в Китае у наших юниоров будет четкая задача в каждом виде - попасть в тройку. Маловероятно, что в случае даже не идеально чистых, а просто рабочих прокатов хоть кому-то из нашей заявки удастся выпасть из топ-3. И тем не менее начальство обозначило, что если вдруг случится невероятное, и кто-то задачу не выполнит, на этапы в Бангкоке и Анкаре могут поехать запасные.
Решение объясняется просто. Приоритет для нашей сборной - попадание в Финал Гран-при. В условиях, когда нам для достижения этих целей доступны лишь по одной квоте в каждом виде (в парах можно выставить еще один дуэт на один дополнительный этап в Польше, но, кажется, едва ли у нас получится воспользоваться этой возможностью), нашим спортсменам желательно занимать в Китае то самое место в топ-3, которое даст необходимое количество очков для прохода в финал. Если же не попадать в тройку на первом же этапе, задача становится практически невыполнимой.
В таком случае федерация планирует реализовать вторую задачу - максимально обкатать по международным стартам всех ближайших претендентов и дать им получить технический минимум, чтобы через полгода иметь выбор при составлении заявки на юниорский чемпионат мира. Со стороны такой подход может восприниматься, как излишнее давление на детскую психику, однако давайте будем реалистами.
Во-первых, наша юниорская сборная по совокупности объективно сильнейшая в мире. Приводить в пример Олимпиаду-2026 здесь излишне - он совершенно не релевантен. Тогда, в Милане, мы располагали травмированным лидером без рейтинга и авторитета у судей (Аделия Петросян) и таким же "котом в мешке" для международной аудитории в самом конкурентном виде, перенасыщенном выдающимися спортсменами (Петр Гуменник).
Юниорские турниры в этом плане сильно отличаются по уровню оппозиции. Пожалуй, наибольшие проблемы нашей сборной могла бы доставить японка Мао Симада, выигравшая три последних юниорских чемпионата мира подряд, но она очень кстати в этом сезоне перешла во взрослые. Таким образом "попасть в тройку" для наших лидеров - это даже не задача максимум. Это, напротив, базовый минимум, достижению которого не должны помешать даже гипотетически строгие и излишне придирчивые судьи.
А во-вторых, не стоит недооценивать стрессоустойчивость наших юниоров. Едва ли хоть кто-то из них поедет в Китай, чтобы посмотреть Терракотовую армию и немного покататься по льду. Наши фигуристы однозначно готовы ко всему. Осталось лишь дождаться, когда мы сможем увидеть их в деле. Этап Гран-при в Сиане пройдет с 20 по 22 августа.
Один из факторов неожиданности - трудность с нейтральным статусом - наших юниоров точно минует. По данным РИА Новости, никаких проблем с документами у наших претендентов нет. А остальное уже в руках судьбы.
При этом руководство федерации обозначило, что на этап в Китае у наших юниоров будет четкая задача в каждом виде - попасть в тройку. Маловероятно, что в случае даже не идеально чистых, а просто рабочих прокатов хоть кому-то из нашей заявки удастся выпасть из топ-3. И тем не менее начальство обозначило, что если вдруг случится невероятное, и кто-то задачу не выполнит, на этапы в Бангкоке и Анкаре могут поехать запасные.
Решение объясняется просто. Приоритет для нашей сборной - попадание в Финал Гран-при. В условиях, когда нам для достижения этих целей доступны лишь по одной квоте в каждом виде (в парах можно выставить еще один дуэт на один дополнительный этап в Польше, но, кажется, едва ли у нас получится воспользоваться этой возможностью), нашим спортсменам желательно занимать в Китае то самое место в топ-3, которое даст необходимое количество очков для прохода в финал. Если же не попадать в тройку на первом же этапе, задача становится практически невыполнимой.
В таком случае федерация планирует реализовать вторую задачу - максимально обкатать по международным стартам всех ближайших претендентов и дать им получить технический минимум, чтобы через полгода иметь выбор при составлении заявки на юниорский чемпионат мира. Со стороны такой подход может восприниматься, как излишнее давление на детскую психику, однако давайте будем реалистами.
Во-первых, наша юниорская сборная по совокупности объективно сильнейшая в мире. Приводить в пример Олимпиаду-2026 здесь излишне - он совершенно не релевантен. Тогда, в Милане, мы располагали травмированным лидером без рейтинга и авторитета у судей (Аделия Петросян) и таким же "котом в мешке" для международной аудитории в самом конкурентном виде, перенасыщенном выдающимися спортсменами (Петр Гуменник).
Юниорские турниры в этом плане сильно отличаются по уровню оппозиции. Пожалуй, наибольшие проблемы нашей сборной могла бы доставить японка Мао Симада, выигравшая три последних юниорских чемпионата мира подряд, но она очень кстати в этом сезоне перешла во взрослые. Таким образом "попасть в тройку" для наших лидеров - это даже не задача максимум. Это, напротив, базовый минимум, достижению которого не должны помешать даже гипотетически строгие и излишне придирчивые судьи.
А во-вторых, не стоит недооценивать стрессоустойчивость наших юниоров. Едва ли хоть кто-то из них поедет в Китай, чтобы посмотреть Терракотовую армию и немного покататься по льду. Наши фигуристы однозначно готовы ко всему. Осталось лишь дождаться, когда мы сможем увидеть их в деле. Этап Гран-при в Сиане пройдет с 20 по 22 августа.