Рейтинг@Mail.ru
Жителей поселка в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы подтопления - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 03.08.2026
Жителей поселка в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы подтопления

В Челябинской области жителей поселка Киалим эвакуировали из-за паводка

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиПаводок в Челябинской области
Паводок в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Паводок в Челябинской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за критического поднятия уровня воды в Киалимском водохранилище была проведена заблаговременная эвакуация населения поселка Киалим.
  • В поселке 30 домов, всего было эвакуировано 36 человек.
ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг - РИА Новости. Жителей поселка Киалим в Челябинской области заблаговременно эвакуировали из-за критического поднятия уровня воды в местном водохранилище, ситуация находится на контроле прокуратуры и властей, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
"На территории Карабашского городского округа из-за обильных осадков 2 августа уровень воды в Киалимском водохранилише приблизился критическому, в связи с чем проведена заблаговременная эвакуация населения поселка Киалим. В настоящее время оперативно-спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности к возможным негативным последствиям паводка, развернут пункт временного размещения на базе школы №1 Карабаша", - говорится в сообщении.
Последствия паводка в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Жители подтопленного паводком Спасска-Дальнего в Приморье получат выплаты
Вчера, 05:30
В пресс-центре уточнили, что в поселке 30 домов, в том числе и дачных, всего было эвакуировано 36 человек, из них находилось в ПВР ночью в понедельник 6 человек.
Прокурор города Василий Пичугин совместно с замглавы Карабашского городского округа, руководителем организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, выехали на ГТС Киалимского водохранилища, отмечает надзорное ведомство.
Ситуация остается на контроле прокуратуры города, поясняет пресс-центр.
По данным министерства экологии региона, в поселке Киолим на Киалимском водохранилище наблюдается положительная динамика снижения уровня воды – за ночь на 40 см.
Паводок в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Тюменской области паводком подтопило более 120 домов
Вчера, 09:32
 
ПроисшествияЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала