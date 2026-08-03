Жителей поселка в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы подтопления

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за критического поднятия уровня воды в Киалимском водохранилище была проведена заблаговременная эвакуация населения поселка Киалим.

В поселке 30 домов, всего было эвакуировано 36 человек.

ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг - РИА Новости. Жителей поселка Киалим в Челябинской области заблаговременно эвакуировали из-за критического поднятия уровня воды в местном водохранилище, ситуация находится на контроле прокуратуры и властей, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

"На территории Карабашского городского округа из-за обильных осадков 2 августа уровень воды в Киалимском водохранилише приблизился критическому, в связи с чем проведена заблаговременная эвакуация населения поселка Киалим. В настоящее время оперативно-спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности к возможным негативным последствиям паводка, развернут пункт временного размещения на базе школы №1 Карабаша", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что в поселке 30 домов, в том числе и дачных, всего было эвакуировано 36 человек, из них находилось в ПВР ночью в понедельник 6 человек.

Прокурор города Василий Пичугин совместно с замглавы Карабашского городского округа, руководителем организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, выехали на ГТС Киалимского водохранилища, отмечает надзорное ведомство.

Ситуация остается на контроле прокуратуры города, поясняет пресс-центр.