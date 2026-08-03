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ВСУ заминировали въезд в Энергодар, несколько человек пострадали - РИА Новости, 03.08.2026
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08:24 03.08.2026
ВСУ заминировали въезд в Энергодар, несколько человек пострадали

Пухов: ВСУ ночью с помощью дронов заминировали автодороги в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области.
  • Предварительно, в результате подрывов пострадало несколько человек.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области, предварительно, из-за подрывов пострадали несколько человек, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня ночью ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар. Предварительно, в результате подрывов пострадало несколько человек", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что информация уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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