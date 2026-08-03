ВСУ заминировали въезд в Энергодар, несколько человек пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области.
- Предварительно, в результате подрывов пострадало несколько человек.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ заминировали с помощью дронов автодороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области, предварительно, из-за подрывов пострадали несколько человек, сообщил глава города Максим Пухов.
Он добавил, что информация уточняется.
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