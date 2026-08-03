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ВТБ Мои Инвестиции: инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций - РИА Новости, 03.08.2026
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10:00 03.08.2026
ВТБ Мои Инвестиции: инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций

ВТБ Мои Инвестиции: розничные инвесторы перешли к долгосрочному накоплению акций

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Розничные инвесторы переходят от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах, считают аналитики брокера ВТБ.
Как отмечается в сообщении ВТБ Мои Инвестиции, во втором квартале 2026 года инвесторы изменили поведение на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок среди клиентов брокера вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом.
При этом ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на "голубых фишках". Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом — более 60% всего объема покупок пришлось на три компании из нефтегазового и финансового секторов.
"Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в "голубых фишках" — это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрея Яцкова.
 
 
 
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