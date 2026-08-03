ВТБ Мои Инвестиции: инвесторы перешли к стратегическому накоплению акций

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Розничные инвесторы переходят от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах, считают аналитики брокера ВТБ.

Как отмечается в сообщении ВТБ Мои Инвестиции, во втором квартале 2026 года инвесторы изменили поведение на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок среди клиентов брокера вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом.

При этом ключевая тенденция второго квартала — концентрация спроса на "голубых фишках". Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом — более 60% всего объема покупок пришлось на три компании из нефтегазового и финансового секторов.