Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В городе звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство Укринформ.
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) звучат взрывы", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровске звучит сигнал воздушной тревоги.
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