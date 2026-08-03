В Днепропетровске прогремели новые взрывы.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ.

Ранее в понедельник украинские СМИ четыре раза сообщали о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.