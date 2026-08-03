Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели новые взрывы.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ.
Ранее в понедельник украинские СМИ четыре раза сообщали о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
"В Днепропетровске снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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