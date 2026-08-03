Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел взрыв.
- В Днепропетровской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ.
"В Днепропетровске прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
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