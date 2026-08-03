В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели новые взрывы.
- В части Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник этот же телеканал сообщал о взрывах в городе.
"В Днепропетровске звучат повторные взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
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22 июня 2022, 17:18