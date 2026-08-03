В Чернигове прогремел взрыв

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в части Черниговской области.

В понедельник телеканал уже дважды сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.