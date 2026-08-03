В Чернигове прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове прогремел новый взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в части Черниговской области.
В понедельник телеканал уже дважды сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18