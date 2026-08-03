Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове прогремел повторный взрыв.
- В части Черниговской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Чернигове на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник этот же телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Чернигове прозвучал повторный взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Черниговской области.
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22 июня 2022, 17:18