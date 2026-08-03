В Бурятии 14 человек будут судить за организацию подпольных казино

"Заместитель прокурора республики Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей республики. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорных зон, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", в составе организованной группы с извлечением дохода в крупном размере", - говорится в сообщении.