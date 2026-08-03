В Британии мужчина почти три года хранил тело матери в морозильной камере

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Великобритании Кристофера Филлипса приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что почти три года хранил тело умершей матери в морозильной камере.

Филлипс незаконно получил более 78 тысяч фунтов стерлингов пенсий и социальных выплат матери.

ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. В Великобритании суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что он почти три года хранил тело умершей матери в морозильной камере и за это время незаконно получил более 78 тысяч фунтов стерлингов ее пенсий и социальных выплат, сообщает газета В Великобритании суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что он почти три года хранил тело умершей матери в морозильной камере и за это время незаконно получил более 78 тысяч фунтов стерлингов ее пенсий и социальных выплат, сообщает газета Guardian

"60-летний Кристофер Филлипс держал тело своей матери, Сильвии Филлипс, в морозильной камере в гостиной их дома в приморском городе Порткол в Южном Уэльсе", - говорится в материале.

Морозильник он приобрел через два дня после смерти матери в марте 2023 года.

Как установил суд, мужчина регулярно ставил на морозильник цветы и продолжал разговаривать с матерью так, будто она была жива, обсуждая с ней телесериалы и скачки.

Обман раскрылся после того, как врачи, обеспокоенные длительным отсутствием пациентки, попросили полицию проверить ее состояние. Когда сотрудники полиции пришли в дом в феврале этого года, Филлипс заявил, что мать находится в Лондоне у родственников. Однако, заметив цветы на морозильной камере, полицейские обнаружили внутри тело женщины.

По данным следствия, после смерти матери Филлипс пользовался ее банковским счетом, снимал деньги со сбережений и продолжал получать предназначавшиеся ей государственные выплаты. Всего он незаконно получил 78,1 тыс фунтов стерлингов, включая государственную пенсию, пенсионную надбавку, пособие по уходу, компенсации на отопление, выплаты в связи с ростом стоимости жизни и жилищное пособие.

Суд также установил, что Филлипс продолжал получать для матери рецептурные лекарства и вводил в заблуждение медиков, утверждая, что она не желает приходить на приемы и проходить обследования.

Защита заявила, что Филлипс был "исключительно близок" с матерью. Незадолго до ее смерти мужчина оставил работу, чтобы уделять все время уходу за ней.

По словам адвоката Филлипс, его клиент объяснил полиции свои действия словами: "Я просто не хотел ее отпускать". Он также рассказывал, что продолжал сидеть рядом с матерью и разговаривать с ней, как делал это при ее жизни.

Адвокат отметила, что на момент смерти матери мужчина находился в тяжелом психологическом состоянии.

Филлипс признал вину по обвинениям в воспрепятствовании законному захоронению и мошенничестве. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы.