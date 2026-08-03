В Британии мужчина почти три года хранил тело матери в морозильной камере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Великобритании Кристофера Филлипса приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что почти три года хранил тело умершей матери в морозильной камере.
- Филлипс незаконно получил более 78 тысяч фунтов стерлингов пенсий и социальных выплат матери.
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. В Великобритании суд приговорил мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что он почти три года хранил тело умершей матери в морозильной камере и за это время незаконно получил более 78 тысяч фунтов стерлингов ее пенсий и социальных выплат, сообщает газета Guardian.
"60-летний Кристофер Филлипс держал тело своей матери, Сильвии Филлипс, в морозильной камере в гостиной их дома в приморском городе Порткол в Южном Уэльсе", - говорится в материале.
В Италии мужчина три года прятал тело матери ради пенсии, сообщили СМИ
21 ноября 2025, 22:16
Морозильник он приобрел через два дня после смерти матери в марте 2023 года.
Как установил суд, мужчина регулярно ставил на морозильник цветы и продолжал разговаривать с матерью так, будто она была жива, обсуждая с ней телесериалы и скачки.
Обман раскрылся после того, как врачи, обеспокоенные длительным отсутствием пациентки, попросили полицию проверить ее состояние. Когда сотрудники полиции пришли в дом в феврале этого года, Филлипс заявил, что мать находится в Лондоне у родственников. Однако, заметив цветы на морозильной камере, полицейские обнаружили внутри тело женщины.
По данным следствия, после смерти матери Филлипс пользовался ее банковским счетом, снимал деньги со сбережений и продолжал получать предназначавшиеся ей государственные выплаты. Всего он незаконно получил 78,1 тыс фунтов стерлингов, включая государственную пенсию, пенсионную надбавку, пособие по уходу, компенсации на отопление, выплаты в связи с ростом стоимости жизни и жилищное пособие.
Суд также установил, что Филлипс продолжал получать для матери рецептурные лекарства и вводил в заблуждение медиков, утверждая, что она не желает приходить на приемы и проходить обследования.
Защита заявила, что Филлипс был "исключительно близок" с матерью. Незадолго до ее смерти мужчина оставил работу, чтобы уделять все время уходу за ней.
В Башкирии нашли морозильник с трупом мужчины внутри
5 июня, 14:33
По словам адвоката Филлипс, его клиент объяснил полиции свои действия словами: "Я просто не хотел ее отпускать". Он также рассказывал, что продолжал сидеть рядом с матерью и разговаривать с ней, как делал это при ее жизни.
Адвокат отметила, что на момент смерти матери мужчина находился в тяжелом психологическом состоянии.
Филлипс признал вину по обвинениям в воспрепятствовании законному захоронению и мошенничестве. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы.
Старший следователь по делу Клэр Ламертон назвала произошедшее "чрезвычайно печальным случаем", отметив, что мужчина долгое время скрывал смерть собственной матери и извлекал из этого финансовую выгоду.
Невесту замуровали в стену: ужасное преступление в университете США
25 ноября 2025, 18:34