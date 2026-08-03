Британия сообщила об инциденте с участием танкера у берегов Омана

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера у берегов Омана.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километрах - ред.) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна", - говорится в заявлении.