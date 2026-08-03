Британия сообщила об инциденте с участием танкера у берегов Омана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб.
- Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна, при этом судно и экипаж не пострадали.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километрах - ред.) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна", - говорится в заявлении.
Судно и экипаж, как сообщается, не пострадали. Местные власти расследуют инцидент.