Рейтинг@Mail.ru
Британия сообщила об инциденте с участием танкера у берегов Омана - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 03.08.2026
Британия сообщила об инциденте с участием танкера у берегов Омана

UKMTO заявило об инциденте с участием танкера у берегов Омана

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб.
  • Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна, при этом судно и экипаж не пострадали.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило об инциденте с участием танкера у берегов Омана.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях (37 километрах - ред.) к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна", - говорится в заявлении.
Судно и экипаж, как сообщается, не пострадали. Местные власти расследуют инцидент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
СМИ: Трамп отменил атаку на Иран после достижения компромисса по Ормузу
2 августа, 12:59
 
В миреОманВоенная операция США и Израиля против ИранаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала