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Блогерша из Индонезии расплакалась от счастья, узнав, что поедет в Россию - РИА Новости, 03.08.2026
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15:29 03.08.2026
Блогерша из Индонезии расплакалась от счастья, узнав, что поедет в Россию

Блогерша из Индонезии расплакалась от счастья, узнав, что поедет в Россию на МФМ

Кадр видео, опубликованного Ангелихой Черилин
Кадр видео, опубликованного Ангелихой Черилин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Кадр видео, опубликованного Ангелихой Черилин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийская блогерша и студентка Ангелиха Черилин прошла отбор на Международный фестиваль молодежи, который состоится в сентябре в Екатеринбурге.
  • Видео, в котором Ангелиха делится своей радостью от новости, набрало почти 3 миллиона просмотров в социальной сети.
  • Большая часть комментариев под видео оставлена жителями России, которые поздравляют ее и желают ей удачи.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Индонезийская блогерша и студентка Ангелиха Черилин (Чеха) узнала, что прошла отбор на Международный фестиваль молодежи (МФМ), который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, и расплакалась от счастья прямо на видео, которое набрало почти 3 миллиона просмотров в социальной сети Instagram*.
Девушка, проживающая на индонезийском острове Бали и снимающая видео про свою повседневную жизнь, выложила ролик в своем аккаунте в Instagram* с 15 тысячами подписчиков.
Кадр видео, опубликованного Ангелихой Черилин
Кадр видео, опубликованного Ангелихой Черилин - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Кадр видео, опубликованного Ангелихой Черилин
"Я еду в Россию! Я еду в Россию!" - несколько раз повторяет Ангелиха со слезами на глазах, после чего показывает на камеру свой телефон, на котором можно увидеть электронное письмо с одобрением заявки на участие в фестивале. На следующих кадрах девушка закрывает лицо руками и плачет от счастья.
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"Забавно, как жизнь может измениться всего за пару секунд. Я все еще помню, как смотрела в экран и пыталась убедить себя, что все это происходит на самом деле. Не думаю, что я все еще до конца это осознала", - такую подпись блогерша оставила под своим видео.
По словам самой девушки, на МФМ она будет представлять свою страну, Индонезию.
К настоящему моменту видео набрало 2,9 миллиона просмотров, 212 тысяч лайков и более 2,1 тысячи комментариев. При этом большая часть комментариев оставлена жителями России на русском и английском языках - пользователи соцсети искренне и от всей души радуются за девушку, поздравляют ее и пишут, что поскорее ждут в гости.
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"Удачи, красавица! Ждем тебя", - написала россиянка под постом блогерши.
"Поздравляю, очень рада за вас", - говорится в другом комментарии.
"Добро пожаловать в Россию, мы ждем тебя", - написал еще один пользователь из РФ.
После первого видео Ангелиха выложила на своем аккаунте еще одно, в котором поблагодарила своих зрителей за оказанное внимание и поделилась, что многие россияне все еще продолжают писать ей в личные сообщения с поздравлениями и советами насчет поездки в Россию.
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"Я не ожидала, что мое видео станет таким популярным! Я так сильно благодарна", - сказала блогерша.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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