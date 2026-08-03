Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш призвал сограждан больше пить, чтобы автомобили конфисковали и отправили на ремонт в его организацию для последующей передачи ВСУ.
- В этом году ВСУ из Латвии передано 187 автомобилей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководитель латвийской организации, ремонтирующей конфискованные у нетрезвых водителей автомобили для последующей отправки их в ВСУ, призвал сограждан больше пить.
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"Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет. И жертвует", - заявил представитель организации "Твои друзья" Каспарс Берзиньш новостному порталу Латвийского телевидения.
Он уточнил, что его организация проводит небольшой ремонт автомобилей перед отправкой на Украину, так как они часто получают повреждения при авариях или полицейской погоне.
Всего, по данным агентства государственной безопасности Латвии, ВСУ из Латвии в этом году передано 187 автомобилей.
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